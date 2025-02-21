Українці, як відомо, можуть отримати кредит під 0 відсотків на сонячні панелі та накопичувачі енергії в рамках програми «Зимова підтримка», інформує Кабмін. Уряд запустив програму нульових кредитів для громадян на енергетичне обладнання, аби зробити доступним фінансування сонячних панелей і накопичувачів, спростити будівництво та підключення розподіленої генерації.

Максимальна сума кредиту під 0 відсотків на сонячні панелі та накопичувачі енергії — до 480 тис. грн.

Термін — до 10 років.

Гроші можна витратити на:

сонячні панелі або вітряки (від 1 до 10 кВт) із гібридними інверторами;

установки для зберігання енергії (від 1 кВт-год. на кожен 1 кВт генерації).

Як отримати

Подайте заявку в один із уповноважених банків, додавши рахунок на обладнання та/або роботи. Укладіть кредитний договір із банком. Банк перераховує гроші на рахунок постачальника обладнання.

Переваги для учасників цієї програми

Власні сонячні панелі та накопичувачі енергії.

Система, захищена від аварій та перебоїв електропостачання.

Зменшення витрат на електроенергію.