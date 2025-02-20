Лютий — місяць обізнаності щодо онкологічних захворювань. Як можна протистояти ризикам розвитку онкології? Ось що радять у ВООЗ та Отто СТОЙКА, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Не куріть і не вживайте будь-які форми нікотину й тютюну. Зробіть своє помешкання вільним від диму!

Щоб кинути курити, використовуйте сайт МОЗ України для допомоги в цьому, QR-код якого друкують на кожній сигаретній пачці — stopsmoking.org.ua.

Задовольняйтеся здоровим раціоном харчування. Це важливий підхід! Розвивайте навички споживання більш здорових продуктів і страв.

Обмежте споживання алкоголю. Чим менше вип’єте — тим краще!

Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку грудей у матері.

Загалом маємо підтримувати жінок, аби вони годували малюка виключно грудним молоком із першої години (!) від народження до шестимісячного віку! Це найважливіший внесок у здоров’я дитини в перші роки життя. Годувати дитину груддю до 2–3 років — нормально!

* Вакцинуйте дитину від гепатиту В при народженні та від ВПЛ (вірусу папіломи людини) в ранньому підлітковому віці.

Це профілактика раку печінки та раку шийки матки.

* Уникайте надмірного сонячного опромінення. Використовуйте сонцезахисні засоби.

Починаючи з теплих місяців, маємо захищати шкіру від сонця. Бо агресивний рак шкіри — меланома — розвивається найчастіше в тих, хто багато перебуває на сонці, особливо в дитинстві та молодості.

* Скорочуйте викиди токсичних речовин в атмосферу в приміщеннях і на відкритому просторі.

Дивлюсь, як водії «прогрівають» свої автомобілі біля під’їздів житлових будинків чи деінде, де люди ходять, — а це ж дуже шкідливо та небезпечно!

* Будьте фізично активними! Кожен день крокуйте, ходіть, біжіть, шкутильгайте, але рухайтесь!

* Беріть участь у профілактичних скринінгових обстеженнях проти раку!

Порадьтеся з лікарем, які обстеження у вашому віці та стані бажано зробити. Багато чого можна зробити безкоштовно! Я, наприклад, намагаюся щорічно робити обстеження та аналізи до свого дня народження. Так легше запам’ятати та мотивувати себе до цього!