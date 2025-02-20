Багатодітним сім’ям надають пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ст.13 Закону України «Про охорону дитинства»), підтверджують у ПФУ. Родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50-відсоткову знижку:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв.м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв.м на сім’ю);

на користування комунальними послугами (у межах норм і соціальних нормативів, визначених Кабміном);

на вартість твердого та рідкого пічного побутового палива (якщо будинки не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію).

Зазначену пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2025 році це — 4240 грн).

Пільгу надають протягом 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше, ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання пільг з оплати ЖКП визначають органи ПФУ автоматично, відповідно до доходів сім’ї.

Водночас сім’я, яка має право на пільгу, може звернутися за призначенням житлової субсидії (зокрема, якщо дохід сім’ї перевищує дохід, що дає право на пільгу).

Право на пільгу або житлову субсидію, їх розміри для кожної сім’ї визначають індивідуально.

Приклад розрахунку

Для багатодітної сім’ї, що складається з п’ятьох осіб: батьки та троє неповнолітніх дітей.

Матір отримує допомогу при народженні дитини в розмірі 860 грн щомісячно та допомогу на третю дитину в розмірі 2100 грн щомісячно.

Батько зареєстрований як ФОП 1 групи.

Сім’я проживає в будинку площею 70 кв.м, вартість житлово-комунальних послуг за встановленими нормативами в опалювальний сезон становить 5000 грн.

Пільга :

До середньомісячного сукупного доходу батька (ФОП 1 група) враховують дохід у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3028 грн.

Дохід сім’ї: 5998 грн (860 грн + 2100 грн + 3028 грн).

Дохід на одну особу: 5998 грн / 5 = 1197,6 грн — не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).

Право на пільгу є. Розмір пільги 5000 грн х 50 відсотків = 2500 грн.

Житлова субсидія :

До середньомісячного сукупного доходу батька (ФОП 1 група) враховують дохід на рівні мінімальної заробітної плати — 8000 грн.

Загальний дохід сім’ї: 10960 грн (8000 грн + 2960 грн).

Обов’язковий відсоток платежу: 10960 грн / 5 (осіб) / 2920 грн (прожитковий мінімум на 1 особу на 01.01.2025) / 2 х 15 відсотків = 5,63 відсотка.

Обов’язковий платіж: 10960 грн х 5,63% = 617,05 грн.

Розмір субсидії: 5000 грн – 617,05 грн = 4382,95 грн.

За таких обставин доцільно звертатись за призначенням житлової субсидії.

Подати до ПФУ документи для призначення пільги або житлової субсидії можна в один зі способів: