Розкльовування, а потім і поїдання яєць — одне з найпоширеніших відхилень у поведінці курей. Причиною цього може, зокрема, бути невелика площа утримання та вигулу.

Все ж найчастіше його спричиняють порушення в харчуванні — нестача поживних і мінеральних речовин, особливо кальцію, наявність шкаралупи та частинок яєць у чистому вигляді в кормах, нестача вітаміну Д узимку, а також тривалий світловий режим. Або ж просто незграбна несучка, що ненароком наступила на яйце, а потім скуштувала його. Інші кури, наслідуючи її приклад, теж візьмуть за звичку клювати яйця. Відучити їх від цього буде складно, але можливо. Спровокувати курей можуть і самі господарі, якщо згодовуватимуть їм свіжу шкаралупу від щойно використаних яєць із залишками та запахом білка.

Курям її треба давати, бо то — цінне джерело кальцію. Але перед тим необхідно добре промивати, висушувати та додавати в мішанки. Тільки в такому вигляді шкаралупа принесе користь.

Якщо кури почали клювати яйця, насамперед слід переглянути їхній раціон. Можливо, їм бракує кальцію та вітаміну Д, що містяться в шкаралупі. Тоді введіть до раціону корм тваринного походження: кісткове або рибне борошно, будь-які молочні продукти. Також додавайте до такого корму висушену та подрібнену яєчну шкаралупу або крейду.

На вигульному майданчику потрібно поставити окрему годівницю з гравієм, крупним піском або мушлями. Гнізда, в яких кури несуться, повинні бути на дві третини затінені мішковиною. Яйця потрібно збирати регулярно, більшу частину кури відкладають у першій половині дня.

Можна підкласти курям обманки: вилити через маленький отвір вміст яйця та наповнити шкаралупу гірчицею або меленим перцем. Така «гостра закуска» точно не сподобається несучкам, і наступного разу не захочуть клювати яйця. Підійде й дерев’яний чи кам’яний білий муляж. Стомившись його дзьобати, курка позбудеться шкідливої звички. Такий само муляж можна виготовити з борошна та дуже солоної води. Перед тим, як підкласти в гніздо, його треба добре висушити.

Щоб виявити курей, які клюють яйця, навколо гнізда розкидають білі тенісні кульки. Несучок, що першими накинулися на них, потрібно на якийсь час ізолювати, добре і правильно годувати.

І забезпечте курей «роботою»: розгрібанням компосту, сіна, наприклад, або ж клюванням гарбуза.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.