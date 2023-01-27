У 2023 році підготовка в автошколі та складання іспитів відбуваються за новим алгоритмом. Для отримання водійського посвідчення потрібно виконати 5 кроків, повідомляє МВС.

На першому етапі треба обрати акредитований навчальний заклад із підготовки водіїв і пройти теоретичний курс навчання.

На другому — іспит з теорії в сервісному центрі МВС. Підготуватися до нього можна за допомогою онлайн-тренажера. На відміну від практичного іспиту, складати теорію можна необмежену кількість разів.

Нині можна обрати два різні акредитовані навчальні заклади для теоретичного та практичного навчання.

Далі — практика й складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі.

Зі свідоцтвом про закінчення автошколи вирушайте в сервісний центр МВС — на завершальний практичний іспит. Усього надається 3 спроби, у разі неуспішного складання доведеться починати все знову. Якщо складання буде успішним, отримаєте своє перше водійське посвідчення.