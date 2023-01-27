Він здатний знизити артеріальний тиск завдяки вмісту флавонолів. Ці речовини підвищують рівень оксиду азоту в організмі, така дія розширює кровоносні судини, в результаті тиск знижується.

Також шоколад може запобігти розвитку ішемічної хвороби серця. Один із основних факторів погіршення стану хворих — окислення холестерину. Ліпопротеїни низької щільності, до складу яких входить холестерин, прагнуть «приклеїтись» до стінок артерій, що підвищує ризик виникнення серцевого нападу або інсульту. Флавоноли ж запобігають процесу окислення.

Достатньо включити 16 г гіркого шоколаду в свій щоденний раціон, аби дещо зменшити окислення холестерину.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.