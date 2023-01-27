Хочемо поділитися порадами, як манка допомагає робити страви кращими, адже з неї можна приготувати не тільки кашу.

Манною крупою паніруйте котлети — так виходить красива рівномірна хрумка скоринка. Манку можна використовувати як протипригарне покриття: при випіканні пирогів на змащене олією деко замість пергаменту насипте манку — випічка не пристане. Якщо треба розкачати тісто для піци, змішайте манку навпіл із борошном і присипте стіл — завдяки цьому збільшується «ковзання» тіста, воно не прилипає, а основа виходить хрусткішою. До тіста для сирників додайте манну крупу. Багато хто доводить його до густоти борошном, але саме манка робить сирники більш пухкими.