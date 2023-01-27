Чудове пісочне печиво до чаю за кілька хвилин. Із цієї кількості продуктів виходить 14 штук.
- 1 середнє яйце
- 100 г вершкового масла
- 60 г цукру
- приблизно 200 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- 50 г родзинок
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
У миску викласти добре розм’якшене масло. Всипати цукор, сіль і ванілін, усе перемішати виделкою до однорідності. Вбити яйце кімнатної температури, перемішати. Всипати частину борошна з розпушувачем, перемішати.
Додати розпарені та просушені родзинки. Поступово всипати борошно, замісити тісто. Викласти в пакет і залишити в холодильнику на 20 хв. Тісто розділити на 2 частини. Кожну розкачати на довгу «ковбаску». Нарізати на невеликі (приблизно по 5 см) шматочки. Викласти на застелене пергаментом деко. За бажання виделкою зробити смужки.
Випікати в добре розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 хв., до легкої золотавості. Охолоджене печиво притрусити цукровою пудрою. Воно виходить дуже ніжним і розсипчастим.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
Залишити відповідь