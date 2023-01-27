Чудове пісочне печиво до чаю за кілька хвилин. Із цієї кількості продуктів виходить 14 штук.

1 середнє яйце

100 г вершкового масла

60 г цукру

приблизно 200 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

50 г родзинок

дрібка солі

дрібка ваніліну

У миску викласти добре розм’якшене масло. Всипати цукор, сіль і ванілін, усе перемішати виделкою до однорідності. Вбити яйце кімнатної температури, перемішати. Всипати частину борошна з розпушувачем, перемішати.

Додати розпарені та просушені родзинки. Поступово всипати борошно, замісити тісто. Викласти в пакет і залишити в холодильнику на 20 хв. Тісто розділити на 2 частини. Кожну розкачати на довгу «ковбаску». Нарізати на невеликі (приблизно по 5 см) шматочки. Викласти на застелене пергаментом деко. За бажання виделкою зробити смужки.

Випікати в добре розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 хв., до легкої золотавості. Охолоджене печиво притрусити цукровою пудрою. Воно виходить дуже ніжним і розсипчастим.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.