Україну сьогодні захищаємо не лише зброєю, а й волонтерством, добром, молитвою, любов’ю своєю, культурою, піснею. Відомий культурний діяч, кобзар, бандурист і лірник, очільник гурту «Хорея Козацька», народний артист України Тарас КОМПАНІЧЕНКО всю свою багаторічну творчість тримає надійну оборону на фронті культурному, відстоюючи все українське, представляючи нашу багату музичну спадщину від давніх часів і до сьогодення. А від початку повномасштабного вторгнення він узяв до рук і справжню зброю, ставши бійцем 241-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ міста Києва.

ПРО РІШЕННЯ ЙТИ НА ФРОНТ Не розділяв би тут раціо та емоцію. Такий емоційний порив базується на щирості. Це щира, природна мотивація. А як інакше?! Так, емоційне рішення. Хоча інстинкт самозбереження, з одного боку, каже: тікай, а з іншого: захищай своє, рідне. Тобто в цьому є раціо. Ну, якщо мій світ зникне, якщо прийдуть сюди ті, для кого Україна не просто чужа, а, на їхню думку, нас усіх тут просто не повинно існувати, то як жити далі?! А все ж мистецтво українське — це про те, що ми існуємо. Тому митці пішли на фронт, аби захистити й своє право творити — творити в цьому духовному еґрегорі. Сукупно ми і є той духовний еґрегор, тобто дух нації. І якщо будемо десь відсиджуватися в теплих країнах і казати: ви воюйте, воюйте і за нас, давайте, прапор вище, до зброї, в атаку, то це, щонайменше, неетично. Тому це було й, певною мірою, етичне рішення.

ПРО ВИСТУПИ Виступаю нині перед різними людьми. Перед воїнами, побратимами по зброї, перед тими, хто повертається з передової на відновлення, хто проходить перепідготовку, виступаю перед волонтерами, перед людьми, котрі служать працею своєю на Перемогу. Загалом, мало що змінилося, адже й до повномасштабного вторгнення часто виступав перед воїнами. Єдине, що тепер це — переважно люди, котрих знаю особисто, з якими пройшов певний шлях, і бойовий також, із ким від перших днів прийняв рішення бути військовим, стати на захист України. На жаль, граю і на похоронах наших воїнів. Незмірно важко, звісно, людям, які ховають своїх рідних та близьких. Але тим, хто намагається якось розрадити їх, втішити, віддати належну шану, теж нелегко психологічно.

ПРО БІЛЬ, ЕМОЦІЇ І ТВОРЧІСТЬ Так чи інакше, ми всі вражені, всі поранені. А коли до кінця не проживаємо в собі той біль, ту травму, емоцію, коли воно нам сповна не виболіло, то це стає такою консервою, як кажуть психологи, що або псується з часом, або вибухає. Ми повинні оцей негатив, який в нас є, увесь накопичений біль у щось трансформувати. Ймовірно, це буде й та ж творчість. Мабуть, з’являться прекрасні страшні романи. Страшні — за мірою правди. Ми ж і досі твори Ремарка читаємо, принаймні про Першу світову. А то страшні речі. Хтось, мабуть, писатиме і в стилі Гашека. Ну, це я так приблизно моделюю. Чи творитиме так, як це робили Улас Самчук або Іван Багряний. Про те, що пережили. Вже зараз люди, котрі на фронті, в окопах, пишуть вірші, прозу. Митці, які самі пройшли через це, дуже відкриті на емоції й дуже вразливі. Безперечно, буде створено багато чого. У різних формах мистецтва. Тобто це теж спосіб, форма терапії супроти набутого посттравматичного стресового розладу і задля виходу з нього. Тому, звісно, будемо рефлексувати й намагатися осмислити, а що ж відбувалося. Аналітика буде присутня, емоція. І в такий спосіб теж одужуватимемо.

ПРО СПАДЩИНУ І ВДЯЧНІСТЬ ще дуже важливий момент, аби еліти навчилися дякувати тим, хто не хайпує, хто не ловить хвилю. За те, що дехто вже прозрів і навернувся до українського, — дякуємо. Але тим, хто служить давно, устократ маємо бути вдячні. Бо якби не було Левка Лук’яненка, не було б і нас. Не було б В’ячеслава Чорновола — не було б і нас. Або як і Василя Стуса, Миколи Матусевича, Івана Кандиби, Василя Симоненка, Алли Горської, Василя Овсієнка, Миколи Горбаля, Олеся Шевченка, Ігоря та Ірини Калинців — цей список величезний. Якби ці люди не боролися за українську справу, зневірилися, нас би просто не було. Або ж стали б такими, як білоруси сьогодні. Це — питання духу. Й оцей дух, який ми зараз зловили, який з нами, дух народу, оцей еґрегор, коли всі, як кажуть, в одне дмемо і за одне вболіваємо, життєво важливо зберегти. Аби довести справу до кінця і щоби цей дух не розгубити в творчій відбудові та в творчому леті після нашої Перемоги.