Так, може. 19 липня 2022 року набрав чинності Закон від 1.01.2022 №2352 щодо оптимізації трудових відносин, яким передбачаються нові підстави для звільнення. Серед них — звільнення працівника, з яким немає зв’язку більше 4 місяців. Таке звільнення не слід ототожнювати зі звільненням у зв’язку з прогулом на підставі п.4 ст.40 КЗпП, консультують у Центрі безоплатної правової допомоги.

Для припинення дії трудового договору на цій підставі повинні бути одночасно дотримані дві обов’язкові умови:

фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд;

відсутність інформації в роботодавця про причини такої відсутності (при цьому немає значення поважність її причин).

У випадку невиконання одночасно двох вищенаведених умов таке звільнення в майбутньому може бути визнано судом незаконним, а працівника поновлено на роботі. Наприклад, якщо він доведе, що протягом 4-х місяців інформував роботодавця про причини своєї відсутності.

При цьому роботодавець має право звільнити такого працівника у випадку його відсутності на робочому місці 4 місяці підряд. Тому не може вважатись виконанням цієї умови наявність кількох подібних періодів, які в сумі дорівнюють або перевищують 4 місяці.

Щоб задокументувати факт відсутності працівника на роботі та інформації про причини цього, роботодавцю необхідно скласти:

акти про відсутність на роботі з нез’ясованих причин;

доповідні про те, що працівнику телефонували, писали, відвідували вдома тощо.

У разі, коли працівник виїхав і не може працювати дистанційно, але виходить із роботодавцем на зв’язок, звільнити його у зв’язку з відсутністю на роботі понад 4 місяці роботодавець не має права.

У таких випадках трудове законодавство дозволяє застосовувати інші способи організації трудових відносин між працівником та роботодавцем, зокрема:

відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в заяві, але не більше 90 календарних днів;

призупинення дії трудового договору на строк не більше періоду дії воєнного стану.

Оскільки підстава звільнення відповідно до п.8 ч.1 ст.36 КЗпП запроваджена Законом №2352, який набрав чинності з 19.06.2022, а закон не має зворотної дії в часі, перебіг 4-місячного строку може бути розпочато лише з 19 липня 2022 року.