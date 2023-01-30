Відчуття оніміння пальців рук — дуже поширена скарга пацієнтів різного віку. «Порадниця» розібралася, про що може свідчити цей симптом і до якого лікаря з ним звертатися.

ІНОДІ — НІЧОГО СЕРЙОЗНОГО

— Причини оніміння пальців рук бувають фізіологічними, спровокованими певними факторами ризику або ж пов’язаними з хронічними захворюваннями, — пояснює невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК. — У першому випадку втрата чутливості — наслідок тривалого перебування у незручному положенні (наприклад, під час сну), тісний одяг чи прикраси, через що здавлюються кровоносні судини пальців. Якщо рука «затекла», достатньо змінити позу, потерти долоні, зігнути-розігнути пальці та почекати кілька хвилин.

Фактори ризику, здатні спричинити тимчасове оніміння пальців: алкогольна, нікотинова чи наркотична інтоксикація; переохолодження; сильний стрес; заняття професійним спортом; вагітність; гіповітаміноз, а також тривалий прийом деяких ліків, що можуть пошкодити нервові волокна.

БЕЗ ЛІКУВАННЯ НЕ ОБІЙТИСЯ

Хронічні захворювання і стани, що найчастіше спричиняють оніміння рук.

Периферична нейропатія — через інфекції, травми, системні патології порушується робота периферичних нервів, і вони перестають нормально передавати імпульси. Оніміння супроводжується поколюванням, відчуттям стискання кінцівок (як у тісних рукавичках), витонченням шкірних покривів.

— через інфекції, травми, системні патології порушується робота периферичних нервів, і вони перестають нормально передавати імпульси. Оніміння супроводжується поколюванням, відчуттям стискання кінцівок (як у тісних рукавичках), витонченням шкірних покривів. Ендокринні патології: цукровий діабет (надлишок цукру в крові уражує нервові закінчення та судини) та гіпотеріоз (ендокринний збій порушує роботу периферичної нервової системи).

цукровий діабет (надлишок цукру в крові уражує нервові закінчення та судини) та гіпотеріоз (ендокринний збій порушує роботу периферичної нервової системи). Синдром Рейно — при цій хворобі під впливом стресу, вібрації або перепаду температур відбувається

спазм дрібних судин і порушення кровопостачання кінцівок. Супутні симптоми — блідість шкіри, поколювання, печіння, біль.

— при цій хворобі під впливом стресу, вібрації або перепаду температур відбувається спазм дрібних судин і порушення кровопостачання кінцівок. Супутні симптоми — блідість шкіри, поколювання, печіння, біль. Серцево-судинні патології — через них страждає кровообіг усього організму.

— через них страждає кровообіг усього організму. Ураження суглобів: артроз, ревматоїдний артрит, бурсит. При цих захворюваннях через деформацію

кісткової тканини здавлюються нервові закінчення.

артроз, ревматоїдний артрит, бурсит. При цих захворюваннях через деформацію кісткової тканини здавлюються нервові закінчення. Тунельний синдром — неврологічне захворювання, що виникає при защемленні серединного нерва, який пролягає в анатомічному каналі (тунелі) зап’ястка. При цьому порушується кровообіг, виникає біль і оніміння в ділянці великого, вказівного та середнього пальців. У групі ризику — люди, чия робота чи

хобі пов’язані з монотонними рухами кисті руки: масажисти, музиканти, художники, геймери.

— неврологічне захворювання, що виникає при защемленні серединного нерва, який пролягає в анатомічному каналі (тунелі) зап’ястка. При цьому порушується кровообіг, виникає біль і оніміння в ділянці великого, вказівного та середнього пальців. У групі ризику — люди, чия робота чи хобі пов’язані з монотонними рухами кисті руки: масажисти, музиканти, художники, геймери. Остеохондроз грудного та шийного відділу хребта, при якому відбувається защемлення судин і нервів. У цьому випадку пальці зазвичай німіють у нічний час.

ЩО РОБИТИ?

— Точну причину, через яку пальці втрачають чутливість, може встановити лише лікар, — каже Оксана Щитник. — Найчастіше це невролог, але іноді потрібні консультації кардіолога, ревматолога, ендокринолога.

Для діагностики призначають аналізи крові та сечі, електроміографію, МРТ та ехоенцефалографію головного мозку, рентген шийного відділу хребта, ЕКГ, УЗД зап’ястка тощо.

Вибір терапії залежить від причини, що спровокувала проблему, та ступеня тяжкості симптомів. Зазвичай це прийом різних препаратів (лікар може призначити міорелаксанти, спазмолітики, ноотропи, венотоніки, хондропротектори, знеболювальні), фізіопроцедури, масаж, лікувальна фізкультура. Іноді рекомендовані протизапальні ін’єкції.

ТЕРМІНОВО ДО ЛІКАРЯ!

У деяких випадках оніміння пальців рук може свідчити про гостре порушення мозкового кровообігу, при якому потрібна негайна медична допомога. До тривожних симптомів належать: утруднення дихання, оніміння частини тіла, порушення зору та/або мови, сильний головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості.

ВПРАВИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ОНІМІННЯ ПАЛЬЦІВ РУК:

із зусиллям стисніть кулаки та максимально розкрийте долоні 5 разів;

стисніть кулаки та покрутіть ними по 5 разів у кожен бік;

«малюйте» кола кожним пальцем руки по кілька секунд;

з’єднавши долоні, максимально далеко відведіть пальці назад, потримайте 5 секунд, потім схрестіть пальці й стисніть на 5 секунд; повторіть 5 разів;

складіть долоні перед грудьми, із зусиллям натискаючи на кінчики пальців, нахиляйте кисті рук праворуч і ліворуч;

повторіть по 10 разів на кожну сторону;

розслабте та струсніть кисті.

Ірина КАДЧЕНКО.