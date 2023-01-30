Довготривалі віялові відключення змушують українців шукати автономні джерела постачання електроенергії. На що покупцю варто звернути увагу під час вибору генератора, радять у Мінреінтеграції.

ПОТУЖНІСТЬ Генератора потужністю 3 кВт вистачить для одночасної роботи звичайних побутових приладів (холодильник, праска, електрочайник тощо). Пристрої потужністю 5 кВт дозволять додатково під’єднати ще телевізор, комп’ютер або приготувати обід на електроплиті. Більш потужні з них згодяться для живлення великих будинків чи комерційних приміщень.

ВИДИ Найбільшим попитом користуються дизельні або бензинові генератори. Бензинові мають невеликий рівень шуму, невисоку вартість, але не здатні працювати тривалий час, а через високу вартість бензину кожен кіловат виходить відносно дорого. Дизельні добре переносять великі навантаження, менш затратні, однак мають високий рівень шуму й коштують дорожче від бензинових.

ФАЗИ Генератор може бути однофазним на 220 Вт або трифазним (380 Вт). До першого варіанту ви зможете підключати прилади зі споживанням до 220 Вт, другий призначений для промислового обладнання.

ТИП ЗАПУСКУ Існують генератори з ручним, електричним, дистанційним або автоматичним пуском. Ручний пуск – найпоширеніший у генераторах з потужністю до 5 кВт. Щоб запустити його, необхідно смикнути за шнур. При наявності електричного стартера увімкнення приладу здійснюється ключем запалювання, що розташований на панелі керування. Дистанційний запуск дозволяє вмикати пристрій за допомогою пульта, який додається до електростартера. Автоматичний же – підключає станцію автоматично у разі зникнення електрозабезпечення в будівлі.