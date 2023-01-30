Яскрава закуска з насиченим смаком із сезонних овочів — чудове доповнення до каш чи макаронів або як намазка на хліб.

1 кг м’якоті гарбуза

2 середні цибулини

2 середні морквини

4 середні зубчики часнику

4 столові ложки томатної пасти

2 чайні ложки солі

1 середній лавровий листок

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

Цукор до складу ікри не входить, бо гарбуз сам по собі доволі солодкий. Цибулю нарізати дрібними кубиками. Моркву та гарбуз середньо натерти або прокрутити на м’ясорубці. В глибокій сковороді на олії обсмажити до рум’яності цибулю. Додати моркву, тушкувати разом під кришкою 5—7 хв. до м’якості. Додати гарбуз. Посолити, поперчити, покласти лавровий листок. Тушкувати 15—20 хв. під кришкою на маленькому вогні.

Додати томатну пасту та вичавлений часник, перемішати, тушкувати ще хвилин 10 до м’якості гарбуза. Перед подачею повністю охолодити.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.