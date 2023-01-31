Грошова допомога становить:
- двомісячний розмір пенсії померлого;
- тримісячний розмір пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо похована особа була військовим пенсіонером.
Допомога виплачується лише в тому випадку, якщо поховання не здійснили коштом держави.
Подати заяву на отримання допомоги на поховання можна:
- до будь-якого сервісного центру ПФУ;
- через вебпортал Пенсійного фонду.
Разом із заявою потрібно подати такі документи:
- паспорт заявника;
- заяву про виплату допомоги на поховання;
- витяг із Державного реєструактів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;
- реквізити банківського рахунку;
- якщо пенсіонер помер за межами країни, заявник має подати свідоцтво про смерть чи інший документ, легалізовані відповідно до законодавства іноземної країни.
Термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера необмежений.
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