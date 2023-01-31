Грошова допомога становить:

двомісячний розмір пенсії померлого;

тримісячний розмір пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо похована особа була військовим пенсіонером.

Допомога виплачується лише в тому випадку, якщо поховання не здійснили коштом держави.

Подати заяву на отримання допомоги на поховання можна:

до будь-якого сервісного центру ПФУ;

через вебпортал Пенсійного фонду.

Разом із заявою потрібно подати такі документи:

паспорт заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг із Державного реєструактів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити банківського рахунку;

якщо пенсіонер помер за межами країни, заявник має подати свідоцтво про смерть чи інший документ, легалізовані відповідно до законодавства іноземної країни.

Термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера необмежений.