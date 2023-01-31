Пробудження вночі від браку повітря має насторожити людину, адже це може вказувати на розвиток небезпечних захворювань, наприклад, інфаркту.

Відчуття нестачі повітря вночі часто виникає через панічні атаки, що найбільш поширено серед жінок. Також симптом може свідчити про наявність у пацієнта апное сну. Під час хропіння дихальні шляхи людини перекриваються м’яким піднебінням, унаслідок чого до них не надходить кисень.

Але цей нічний симптом може вказувати й на астму, серцеву астму й навіть інфаркт. Тому важливо вчасно звернутися до лікаря.