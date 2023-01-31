Рекомендуємо два рецепти перловки в духовці — з грибами або м’ясом. Мінімум зусиль, а результат — надзвичайно смачний!

ГРИБНА

200 г перлової крупи; 400 г грибів; 2 середні цибулини; 1 велика морквина; 200 г сметани; олія (для смаження); сіль; чорний мелений перець; маленький лавровий листок.

Крупу ретельно промити до прозорості води. Викласти в каструлю, додати 1 чайну ложку солі. Залити 1 л води, варити до готовності (близько 40 хв. на середньому вогні). Готову відкинути на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини. Цибулю нарізати маленькими кубиками. Моркву середньо натерти. Обсмажити цибулю в олії до рум’яності. Додати моркву, смажити 5—7 хв. до м’якості. Додати дрібно нарізані гриби (лісові попередньо відварити).

Смажити до випаровування рідини. Посолити, поперчити, перемішати. Викласти сметану, перемішати. За бажання одразу викласти перловку, перемішати та тушкувати під кришкою ще 10—15 хв. з лавровим листком. Проте смачніше вийде, якщо запекти кашу з грибами в горщиках. Викласти підливу з грибами у

3 порційні горщики, додати в кожен частинку лаврового листка. Викласти кашу. Влити по 100 мл окропу, накрити кришками. Поставити в холодну духовку. Запікати при 200 градусах близько 30 хв.

До речі, з такою смачною грибною заправкою можна будь-що перемішати. І макарони (тушкувати, звісно, не треба), і гречку, і рис, і пшоно.

УКРАЇНСЬКИЙ «ПЛОВ»

300 г перлової крупи; 900 г курки; 600—700 мл води; 1 велика морквина; 2 середні цибулини; 0,5 чайної ложки паприки; чверть чайної ложки карі; 3 великі зубчики часнику; сіль; чорний мелений перець; олія.

Крупу ретельно промити, залити холодною водою. Залишити на 2 год. Шматочки курки замаринувати: додати чайну ложку солі, чорний мелений перець (за смаком), паприку, карі, вичавлений часник. Влити 3 4 столові ложки олії, все перемішати, щоб кожен шматочок був у ароматній заправці. Відставити, поки підготуєте інші продукти. Цибулю нарізати невеликими кубиками, моркву крупно натерти. В олії обсмажити цибулю до рум’яності. Додати моркву, тушкувати до м’якості 5—7 хв. У форму для запікання налити 3—4 столові ложки олії, змастити. Викласти засмажку з цибулі та моркви. Далі — крупу, всипати 0,5 чайної ложки солі, чорний мелений перець (за смаком), усе перемішати, розрівняти. Викласти підготовлену курку. Налити у форму воду, щоб закрила крупу (600—700 мл). Поставити в розігріту до 190 градусів духовку. Готувати 1 год.

Потім температуру зменшити до 100 градусів, готувати 15—20 хв., щоб крупа добре пропарилась. У процесі приготування дивитися, щоб було достатньо води. За необхідності долити трохи окропу.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.