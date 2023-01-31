З 30 січня українці можуть безкоштовно обміняти 5 своїх старих лампочок розжарювання на стільки ж сучасних енергозберігаючих LED-елементів. Відповідну заявку на обмін можна оформити на порталі або у застосунку «Дія».

Для цього виконайте такі кроки:

авторизуйтеся в Дії або оновіть застосунок, якщо він вже встановлений на вашому гаджеті;

відкрийте меню «Послуги» й оберіть «Обмін лампочок»;

заповніть поля, вказавши інформацію: контактний номер телефону, зручне для вас відділення Укрпошти, в якому плануєте забирати лампочки, тип LED-ламп і їх кількість, яку бажаєте отримати;

натисніть «Замовити» й очікуйте підтвердження від Дії. Після сповіщення можете прийти до зазначеного відділення пошти з цифровим або фізичним паспортом і 5 старими лампочками.

На першому етапі програми LED-лампами забезпечать обласні центри, а також міста Краматорськ, Покровськ і Кривий Ріг. А вже до кінця лютого лампи мають надійти до поштових відділень райцентрів і сіл України.

Важливо! Лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти протягом 5 робочих днів. Якщо за цей час замовник не обміняє їх, заява анулюється. Також провести обмін можна буде без попередньої електронної реєстрації. У цьому разі заміна можлива лише за наявності LED-ламп у поштовому відділенні.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.