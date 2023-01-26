Пресоване під банкою м’ясо готується просто, виходить смачно. Таку шинку можна готувати з курки, індички або качки.

2 кг качки (або курки, індички)

1 велика цибулина

1 столова ложка солі

1 великий лавровий листок

10 г желатину (швидкорозчинного)

100 мл бульйону

5 зубчиків часнику

7—10 горошин чорного перцю

Качку розрізати на невеликі частини (грудку та ніжки, для економії, можна використати для інших рецептів, а для цього — решту). Викласти м’ясо в каструлю, залити водою. Додати цибулю, сіль, перець і лавровий листок. Поставити на вогонь, готувати 1,5 год. з моменту закипання. Дати м’ясу охолонути, дістати з бульйону, відділити від кісток (виходить приблизно 700—800 г). Відлити 100 мл бульйону, в якому варилась качка.

Довести до кипіння, зняти з вогню, всипати желатин, ретельно перемішати до розчинення. Сюди ж додати вичавлений часник, перемішати. Вилити желатинову суміш до м’яса — рідини не має бути забагато. Прямокутну форму (контейнер чи форму для кексу, хліба) застелити харчовою плівкою. Викласти м’ясо, ретельно ущільнити. Накрити плівкою, покласти дощечку, на неї — літрову банку з водою, яка слугуватиме пресом й ущільнить шинку. Поставити в холодильник. Залишити до повного охолодження, краще — на ніч. Готова шинка виходить пружною, добре нарізується шматочками.