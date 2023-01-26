Насіння городніх і польових культур, садових квітів, дикорослих рослин і навіть бур’янів народні цілителі небезпідставно називають безцінним скарбом для здоров’я людини. Його засушеним зберігають упродовж року, потім замінюють новим (звісно, для кожної насінини свій час заготівлі). Старе спалюють на відкритому вогні, а попіл розсівають попід плодовими деревами, на грядках. Вважають, що негоже цей дар будь-де викидати, топтатися по ньому. Принаймні такого принципу знахарі свято дотримувалися в давнину. Адже все живе проростає з насіння…

Доза приготування ліків для внутрішнього вживання з більшості видів, сортів насіння зазвичай одна й та сама. Це чаї, настої, відвари: ч.л. на 200 мл окропу; д.л. на 300—350 мл окропу; ст.л. на 400—500 мл окропу; рідше — ст.л. на 200 мл окропу.

Різнитися можуть денна норма вживання, період лікування.

АЙСТРА, МАЛЬВА

Відвар із їх насіння п’ють при маткових кровотечах. Дозування має бути мінімальним: ст.л. насіння залити 200 мл окропу. Кип’ятити 3 хв. Настояти під кришкою 20 хв. Процідити. Пити по ст.л. 5—6 разів на день.

Максимально — 7—8. Не більше!

ГАРБУЗ

Гарбузове насіння корисно їсти, щоб вивести глисти. Але хлопчикам зловживати ним не можна, адже негативно позначається на статевому розвитку.

КАПУСТА

Насіння капусти покращує травлення: ч.л. залити 200 мл окропу. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити. Пити теплим по 50 мл 4 рази на день за 15—20 хв. до їди. Курс лікування — 14 днів. За потреби повторити через 10—12 днів.

КОРІАНДР

Насіння коріандру додають як спеції до страв. Воно підвищує статеву функцію чоловіків.

КРІП

Насіння кропу — унікальне. Настої та відвари з нього п’ють, зокрема, при захворюваннях шлунка, печінки, нирок, сечового міхура, для очищення крові.

КРОПИВА

Щоб очистити кров, вивести шлаки з організму, використовують насіння кропиви дводомної: ст.л. залити 0,5 л окропу. Кип’ятити на малому вогні 3—4 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Протягом дня випити за 4—5 разів. Вживати тільки теплим. Курс лікування — 25—30 днів. Повторити, за необхідності, через 10—12 днів.

ЛОБОДА

Насіння лободи додають до різних страв, насамперед перших. Воно створює відчуття ситості, однак зайвих калорій від нього не прибуде. Корисно для тих, хто бореться з ожирінням. Підвищився рівень цукру в крові? Столову ложку насіння лободи звечора засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настояти мінімум 8 год. Уранці процідити. Протягом дня випити за 5—6 разів. Вживати тільки під час загострення недуги. Звісно, це — лише допоміжний засіб боротьби з цукровим діабетом.

ЛЮЦЕРНА

Жменю її насіння запарювати в окропі (2 л) протягом години. Процідити. Зволожувати ділянки шкіри, уражені екземою. Кількість процедур протягом дня — довільна. Брати тільки чисте насіння люцерни, без домішок, які часто додають для сприяння росту.

Тарас ЛЕХМАН.

м. Червоноград Львівської обл.