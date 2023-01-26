Корисну інформацію про це підготували в ДСНС України.

Пам’ятайте, що до місця події вже прямують усі екстренні служби.

Кличте на допомогу! Намагайтеся кричати, подавати сигнали. Ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху.

У «хвилини тиші», що влаштовують рятувальники, аби почути людей, які опинилися під завалами, якомога голосніше кричіть і подавайте сигнали.

Коли поряд є мобільний телефон і зв’язок — зателефонуйте рідним або на номер 101 та повідомте, де перебуваєте.

Якщо вас помітили, пам’ятайте, що потрібен час, аби вас визволити. Спробуйте заспокоїтися і чекайте на допомогу.

Переконавшись, що вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо.

Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — відразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — відразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку. Украй важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.

Якщо вдалося вибратися — огляньте себе на наявність травм і ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

Не маючи сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників.

В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг — спробуйте загорнутися в нього).

Бережіть себе та своїх рідних!

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.