Корисну інформацію про це підготували в ДСНС України.
- Пам’ятайте, що до місця події вже прямують усі екстренні служби.
- Кличте на допомогу! Намагайтеся кричати, подавати сигнали. Ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху.
- У «хвилини тиші», що влаштовують рятувальники, аби почути людей, які опинилися під завалами, якомога голосніше кричіть і подавайте сигнали.
- Коли поряд є мобільний телефон і зв’язок — зателефонуйте рідним або на номер 101 та повідомте, де перебуваєте.
- Якщо вас помітили, пам’ятайте, що потрібен час, аби вас визволити. Спробуйте заспокоїтися і чекайте на допомогу.
- Переконавшись, що вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо.
Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — відразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.
- Украй важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.
- Якщо вдалося вибратися — огляньте себе на наявність травм і ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.
- Не маючи сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників.
- В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг — спробуйте загорнутися в нього).
Бережіть себе та своїх рідних!
Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.
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