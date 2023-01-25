1. “Психологія стресу”, Роберт САПОЛЬСКІ

Одна з найавторитетніших і найвідоміших у всьому світі книг із психології та фізіології стресу. Її автор — фахівець зі світовим ім’ям, видатний біолог і психолог Роберт Сапольскі, переконаний, що людська здатність готуватися до майбутнього та турбуватися про нього — це і благословення, і прокляття. Благословення — у превентивній та підготовчій поведінці, а прокляття — в тому, що наша схильність хвилюватися про майбутнє викликає постійний стрес.

Виявляється, еволюційно люди схильні реагувати та уникати загрози, як це роблять зебри. Ми повинні розслаблятися більшу частину дня та бігати як божевільні тільки в разі наближення небезпеки. У зебри іноді з’являється гостра стресова реакція (фізичні небезпеки). У нас, навпаки, хронічна стресова реакція (психологічні загрози) рідко сягає таких величин, як у зебри, зате нікуди не зникає.

Зебри гинуть швидко, потрапляючи до лап хижаків. Люди вмирають повільніше: від ішемічної хвороби серця, раку та інших хвороб, що виникають через хронічні стресові реакції. Але коли стрес передбачуваний, а ви можете контролювати свою реакцію на нього, на розвиток хвороб він впливає вже не так сильно.

2. “Коли життя збиває з ніг”, Расс ХЕРРІС

Книга психотерапевта Расса Херріса, заснована на терапії прийняття та відповідальності, — для всіх, хто переживає особисту чи професійну кризу. Допоможе пройти через складний період, відновити сили та навчитися ефективно справлятися з болем.

У житті майже кожного з нас часто трапляються події, які буквально перевертають світ із ніг на голову. Особисті та професійні кризи, звільнення, розрив стосунків, втрати та неприємні ситуації можуть вибити ґрунт з-під ніг. Тому нам особливо необхідні навички, що довели свою ефективність і допоможуть швидко прийти до тями й відновити сили.

Психотерапевт Расс Херріс ділиться інструментами, заснованими на терапії прийняття та відповідальності (АСТ). Освоївши їх, ви зможете подолати біль та розпач, не піддатися стражданням і побудувати щасливе життя, незважаючи ні на що. Ви впораєтеся із хворобливими спогадами, створите власні цілющі ритуали, навчитеся працювати зі складними емоціями і зможете йти вперед попри все.

3. “Приховані мотиви. Справжні причини нашої поведінки”, Анджела АХОЛА

Чому нам так важливо, що подумають про нас колеги чи родичі? Навіщо ми постійно порівнюємо себе з іншими, але мріємо виділятися з натовпу? Навіщо стежимо за новинами і не вилазимо із соціальних мереж?

Анджела Ахола, доктор психології зі Швеції, вважає, що людиною з давніх-давен рухають три мотиви: ми прагнемо встановлювати стосунки, підвищувати свій статус в ієрархії і отримувати нові знання. Ці потреби, які колись давно допомагали Homo sapiens вижити, такі сильні, що визначають наші думки та поведінку навіть коли ми цього не усвідомлюємо.

У своїй книзі доктор Ахола пояснить, як побачити приховані мотиви за своїми та чужими вчинками, навчить розставляти пріоритети, реалістично оцінювати свої сильні й слабкі сторони, покаже, як планувати кар’єру, керувати мотивацією та повернути контроль на полі власного життя.

Юлія ВОРМАН, практичний психолог.

Джерело: телеграм-канал “Психологічна підтримка”.