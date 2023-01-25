Чимало людей зараз змушені підтримувати температуру у своїх домівках на мінімумі. Через це страждають і кімнатні рослини. Зокрема, в горщиках повільно випаровується волога, ґрунт сиріє. Якщо вчасно цього не помітити, рослини можуть загинути.

Одним із симптомів перезволоження є втрата пружності, потемніння та опадання листя, почорніння пагонів, відмирання коріння. Так буває і при поливі дуже холодною водою. Про надмір вологи підкаже й поява мошкари над вазоном. А також пухнастий наліт на поверхні ґрунту. Це свідчить про те, що він заражений грибком. Поки не пізно, рослини рятують. Передусім їх повністю виймають із горщика та оглядають корені. Гнилі обрізують до здорових тканин. Місця зрізів присипають товченим деревним вугіллям або обробляють розчином марганцівки. Уражену надземну частину також обрізують.

Якщо корені довелося дещо обрізати, то вазон краще пересадити в горщик меншого розміру. Земляний субстрат або повністю замінюють, або просушують і використовують знову (якщо не заражений). Горщик обов’язково повинен бути з дренажним отвором.

Після пересадки рослину кілька днів не поливають. Надалі здійснюють помірні поливи. Краще в першій половині дня. Поверхню землі в горщику періодично розпушують. Приміщення регулярно провітрюють.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.