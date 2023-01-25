Попри свої мікроскопічні розміри, ця рухлива спіралеподібна крихітка (її довжина — лише 3 мікрони, тобто три тисячних міліметра) здатна добряче нашкодити людському організму, варто їй лише потрапити всередину, — наголошує гастроентеролог Медичного центру «Діалік» Алла КУРИЛЕЦЬ. — Передається через слину і слиз, у т.ч. при користуванні одним і тим самим посудом, порушенні правил гігієни, навіть через поцілунок.

У ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА

Спустившись у шлунок, джгутики бактерії проникають у його слизову, що з часом може призвести до виразок, ерозій та гастриту. У такий спосіб хелікобактер пілорі убезпечується від впливу агресивного кислого середовища, здатного знищити більшість бактерій і вірусів. Осідає переважно там, де менше соляної кислоти, змінюючи шлункову кислотність. Посилює захисну секрецію аміаку, який нейтралізує кисле середовище шлунка. У шлунковій стінці може залишатися десятиріччями. Саме хелікобактер пілорі здебільшого стає причиною виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Інфекція може поширюватися при ослабленому імунітеті; має чіткий зв’язок із розвитком гастриту, аденокарциноми та лімфоми шлунка; спричиняє 89 відсотків випадків раку шлунка, хвороби Крона тощо.

КОМУ ВАЖЛИВО ОБСТЕЖИТИСЯ

Конче необхідно пройти обстеження на наявність цієї бактерії при таких захворюваннях: MALT-лімфома шлунка; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у фазі загострення чи анамнезі; рак шлунка, виявлений на ранній стадії; ерозії; атрофічний гастрит. Бажано пройти обстеження й особам, які, зокрема, потерпають від дефіциту заліза, В12-дефіцитної анемії чи диспепсії (що проявляється нудотою, гіркотою в роті, важкістю та болем в епігастральній ділянці, здуттям); мають діагноз «ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура»; приймають гормони, нестероїдні протизапальні препарати, антикоагулянти чи дезагреганти; втрачають вагу.

Насторожити мають і несприйняття м’ясної їжі, поява чи посилення печії, відчуття важкості в шлунку чи повторювані болі в цій ділянці, які зазнають змін після прийому їжі. Якщо ж ваш шлунок у чудовій формі, можна не хвилюватися.

Зараження бактерією діагностують, зокрема, за допомогою дихального уреазного тесту С13, антигену Н.Pylori в калі чи фіброгастроскопії (уреазний тест, гістологія). За два тижні до обстеження потрібно виключити прийом інгібіторів протонної помпи та препаратів вісмуту й антибактеріальних.

ЯК ПОЗБУТИСЯ

— Лікування триває від 14 днів мінімум, препарати підбирають індивідуально, — наголошує Алла Курилець. — Хелікобактер погано піддається впливу антибактеріальних засобів, тому застосовують антибіотики двох видів, лікарські засоби, що регулюють рівень кислотності, інгібітори протонної помпи і препарати вісмуту. Пацієнтам із виразкою шлунка чи дванадцятипалої кишки або гастритом, що розвинулися внаслідок зараження, показана ерадикація Helicobacter pylori — лікувальний режим, спрямований на повне знищення цієї бактерії в шлунку, завдяки чому створюються умови для загоєння виразки. І хоч повторне зараження може відбутися, але його вірогідність дуже мала — лише 3—5 відсотків на рік від числа тих, які перехворіли.

Ольга ГОЙДЕНКО.