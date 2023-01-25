Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року.

Отже, з 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю, яка призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного, становить 6700 грн, нагадують у Держслужбі зайнятості.

У загальному випадку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів.