Каша — нехитрий гарнір. Проте варто додати до крупи інші інгредієнти, як каша набуває неймовірного смаку та аромату і стає повноцінною стравою для всієї родини.

СОНЯЧНИЙ РИС НА ГАРНІР

Завдяки куркумі зернятка набувають золотавого кольору — така страва і наситить, і порадує яскравими барвами.

1 склянка довгозерного рису; 2 склянки води; 4 столові ложки олії; 3 великі зубчики часнику; 1 чайна ложка солі; чверть чайної ложки куркуми; 300 г суміші заморожених овочів (зеленого горошку, кукурудзи, солодкого перцю).

У глибокій сковороді розігріти олію. Часник розчавити ножем, викласти в олію, смажити до золотавості, а потім забрати зі сковороди — він має віддати свій аромат олії. У сковорідку засипати рис. Готувати на середньому вогні 2 хв., помішуючи, щоб олія обволікла кожне зернятко. Додати сіль, куркуму. Перемішати, смажити ще пів хвилини. Влити холодну воду й довести до кипіння. Готувати на середньому вогні без кришки, доки рис вбере в себе всю рідину (хвилин 15). Зменшити вогонь до мінімуму, накрити сковорідку кришкою і залишити готуватися 20 хв. Не перемішувати. Зняти сковороду з вогню та залишити під закритою кришкою ще на 10 хв., щоб рис розпарився.

Овочі розморозити. Окрему сковорідку змастити олією, розігріти. Викласти овочі, накрити кришкою. Тушкувати 5—7 хв. Трохи посолити, перемішати. Рис розпушити та змішати з овочами. Ви можете використовувати будь-які овочі: броколі, брюссельська капуста, гриби, стручкова квасоля тощо — в будь- якому разі буде дуже смачно!

АРОМАТНА ГРЕЧКА З ДУХОВКИ

Гречка, запечена з м’ясними кульками, в ароматній підливі.

300 г гречаної крупи; 300 мл води; 1 середня морквина; 1 середня цибулина; 2 великі зубчики часнику; 1 чайна ложка солі; чверть чайної ложки чорного меленого перцю; сушена зелень (за смаком); 2 лаврові листки; олія; 150 г сметани; 1 помідор (або столова ложка томатної пасти).

Для м’ясних кульок: 500 г фаршу; 1 чайна ложка солі; 1 середня цибулина; 2—3 зубчики часнику; 1 столова ложка сметани; дрібка чорного меленого перцю.

Гречку залити окропом і відставити, поки підготуємо інші інгредієнти. Цибулину нарізати кубиками, моркву крупно натерти. Розігріти олію, викласти цибулю, смажити до рум’яності. Додати моркву, смажити ще 2 хвилини. Додати подрібнений помідор або томатну пасту, перемішати.

Влити 300 мл води, додати сметану, сіль, перець, лавровий лист, сушену зелень, вичавлений часник. Перемішати заливку та зняти з вогню.

Для м’ясних кульок подрібнити цибулю та часник. Змішати з фаршем. Додати сіль, перець та сметану (для більшої соковитості м’ясних кульок). Усе добре перемішати. Сформувати кульки розміром із волоський горіх.

Форму для запікання змастити олією. Гречка за цей час вже трохи розбухне, злити воду, що залишилася. Викласти гречку в форму, залити половиною підливи, перемішати. Викласти м’ясні кульки, зверху — підливу. Поставити в розігріту до 190 градусів духовку. Готувати 30—40 хв.

БАБКА ПШОНЯНА «ПРЯЖЕНА»

Запечена в духовці пшоняна бабка виходить ніжною, як десерт: із рум’яною скоринкою та ароматом пряженого молока.

1 склянка пшоняної крупи (200 г); 1 л молока; 80 г вершкового масла; 0,5 чайної ложки солі; 3 столові ложки цукру; дрібка ваніліну.

Добре промиту крупу залити окропом, перемішати, злити рідину. У форму для запікання влити молоко. Всипати цукор, ваніль і сіль, перемішати. Викласти пшоно. За бажання можна додати родзинки, курагу чи шматочки гарбуза.

Зверху на молоко викласти нарізане невеличкими шматочками масло. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 1,5—2 год. Має утворитися золотава скоринка.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.