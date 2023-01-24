Дуже часто на гілках дерев можна бачити зелені сферичні «гнізда», немов повиті птахами. Це омела — напівпаразитарна рослина, яка мешкає на багатьох породах дерев, забираючи в них поживні речовини. Найчастіше омелу можна побачити на тополі та вербі. Вона добре укорінюється на деревах із м’якою корою. Проте дерево-господар вибирає не сама омела, а птахи, які їдять і розносять її липкі ягоди з насінням.

Таким чином омела може потрапити і в наші сади. Зазвичай селиться на яблуні, рідше на груші. Особливо, якщо це дерева з пошкодженою корою, куди може потрапити її насіння. Проростає воно довго, проникаючи в кору та міцно зростаючись із деревиною. Тому чужинку важко відразу виявити. Лише через 3 роки можемо помітити на ураженому дереві кулясті кущики омели. Мімікруючи під листя та квітки дерева-господаря, вона навіть цвіте одночасно з ним.

Оселившись на дереві, омела починає в прямому розумінні пити його соки, в результаті чого дерево чахне, знижує врожайність, а потім взагалі припиняє плодоносити, віддаючи всі поживні речовини «квартирантці». Згодом ослаблене омелою дерево гине. Звісно, разом із нею. Але на той час омела вже встигла засіяти своїм насінням інші дерева довкола.

Як же вберегти від неї свій сад? Зрозуміло, ми не можемо заборонити птахам розносити насіння омели. Але зовсім не складно, ретельно доглядаючи сад, стежити за здоров’ям дерев, вчасно обробляти, захищаючи від сонячних опіків і появи тріщин на корі, ураження хворобами, пошкодження шкідниками та заселення омелою. Щоб запобігти її появі, наприклад, не забувайте восени білити стовбури.

Якщо помітили омелу на дереві, то позбутися її можна тільки за допомогою секатора та ножівки. Причому зрізати саму омелу не ефективно, адже укорінилася глибоко в деревині та знову відросте. Вихід один — відрізати всю гілку, на якій оселився паразит, спалити її та замазати рану садовим варом. Найкраще це робити рано навесні чи пізно восени. Також зверніть увагу, чи немає поряд із вашим садом дерев, заселених омелою. По можливості, її з них теж потрібно видалити, аби захистити свій сад від небажаної гості.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.