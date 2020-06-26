Городники знають, що стрілки часнику необхідно зрізати, щоб цей пікантний овоч був великим і міцним. Таким чином ще до його дозрівання збираємо чудовий вітамінний урожай! Що ж приготувати із зелені, щоб домашні з’їли свої порції і попросили добавки? Багато чого, та ще й на зиму залишиться!

ДИВО-ОМЛЕТ ІЗ ПІКАНТНОЮ СКОРИНКОЮ



На одну порцію: 2 жмені порізаних стрілок часнику; 2 яйця; столова ложка подрібненого кропу; 2 столові ложки тертого сиру; вершкове масло; сіль (за смаком); чорний мелений перець (за смаком).

Стрілки порізати завдовжки 3–4 см. Масло розігріти, викласти стрілки. Тушкувати протягом 10 хв. на дуже-дуже повільному вогні, не даючи утворитися скоринці. Чому масло потрібно саме вершкове? Воно надає цій зелені в процесі тушкування м’якість і неповторний смак! Доки тушкується зелень, яйця збити в мисці з сіллю, перцем та зеленню. Залити тушковані стрілки яєчною масою. Дати схопитися білку, перевернути. Притрусити сиром, накрити кришкою. Готувати приблизно 2 хв., доки розплавиться сир.

«ЯК ГРИБОЧКИ»

500 г стрілок часнику; 2 середні цибулини; 100 г сметани; сіль (за смаком); чорний мелений перець (за смаком); 30 г вершкового масла; 30 г олії; невеликий лавровий листок.

Порізати стрілки на шматочки завдовжки 5–7 см (вага вказана в уже підготовленому вигляді). Проварити до м’якості в підсоленій воді 5 хв. разом із лавровим листком. Відкинути на друшляк, дати стекти воді. Цибулю нарізати великими кубиками. Обсмажити на суміші масел до золотавої скоринки, підсолити. Додати стрілки до цибулі, поперчити, перемішати і обсмажувати 5 хв., помішуючи. За необхідності досолити. Додати сметану і тушкувати 5–7 хв. Можна їсти як закуску, що дуже нагадує смажені грибочки, подавати на гарнір, а також використовувати як начинку для пирогів та пиріжків.

ХОЛОДНА ЗАКУСКА З САЛОМ



500 г стрілок часнику; 250–300 г свіжого сала; чайна ложка солі без верху (або за смаком).

Пропустити через м’ясорубку зелень та сало. Посолити, добре перемішати суміш. Викласти часникову масу в контейнер, поставити в морозилку до охолодження. Свіжу, ароматну закуску добре намастити на чорний хлібець та з борщиком — смакота!

Ось такі виходять доволі прості, проте дуже смачні страви. Шкода, що це буває лише раз на рік.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.