Лікарі не рекомендують у спеку виходити з дому. Але що робити, якщо в приміщенні так спекотно, що «мізки плавляться»? Як знизити градус у кімнатах?

Вікна відкривайте вночі. У сильну спеку перше бажання — розкрити вікна. Але при температурі вище 30 градусів це не актуально, так тільки впускаємо гаряче повітря в приміщення. Вдень вікна краще зачиняти, а провітрювати оптимально вночі.

Щільні штори. Вони не дозволять сонячним променям проникати в будинок. Якщо закриєте їх ще з вечора, то вже вранці відчуєте різницю порівняно з попереднім днем — в оселі стане набагато прохолодніше.

«Водні процедури». Якнайчастіше розпилюйте воду в повітря і на штори. Приберіть килими і протирайте підлогу дуже холодною водою. Але переборщувати з цим теж не варто, інакше перетворите дім на парну.

Велике прання. Відомий спосіб — виперіть постільну білизну, сполосніть у холодній воді й розвісьте у різних місцях будинку. Це, звичайно, не дуже зручно, але знизити температуру в приміщенні допоможе — перевірено поколіннями наших предків.

Кондиціонер власноруч. Усе, що знадобиться, — таз із холодною водою, трохи льоду і вентилятор. Одного вентилятора для охолодження повітря недостатньо, він лише створює ілюзію прохолоди. А якщо поставите перед ним таз із водою і льодом, то холодні випаровування будуть змішуватися з потоками повітря і поширюватися по дому. Це одразу зволожить повітря і трохи знизить температуру. Якщо немає вентилятора, то таз із льодом і водою також буде корисний. Просто поставивши його поруч, можете зробити перебування у теплому приміщенні комфортнішим.

Діана ШЕПЕЛЬ.