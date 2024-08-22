Якщо вас часто турбує біль у спині, але при цьому обстеження не виявляють серйозних порушень, можливо, у вас дорсопатія — дуже поширений стан, який, проте, не вважають самостійним захворюванням. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає дорсопатія та як її лікувати.

НАЙЧАСТІШЕ СТРАЖДАЮТЬ ШИЯ ТА ПОПЕРЕК

— Дорсопатія — це збірний термін, який поєднує групу патологій хребта та оточуючих його тканин, — розповідає невролог вищої категорії Наталія ГОМОНЕНКО. — При цьому найчастіше страждають кістково-м’язова система та сполучна тканина, але також можуть бути зачеплені зв’язки, нерви, кровоносні судини.

До дорсопатій відносять різні дегенеративно-дистрофічні, запальні, посттравматичні або спадково обумовлені зміни хребетного стовпа, що супроводжуються болем, скутістю рухів і м’язовою напругою. Розрізняють дорсопатію поперекового, шийного, грудного, крижового та куприкового відділів, але найчастіше страждають шия та поперек, як найрухливіші частини хребта.

Із дорсопатією стикаються пацієнти різного віку, в тому числі діти та підлітки, але здебільшого вона уражує людей похилого віку. За відсутності адекватного лікування больовий синдром у спині може стати хронічним і помітно вплинути на якість життя, працездатність і рухову активність людини, а також на її психологічний стан.

ПРИЧИНА

За словами лікарки, основними факторами, що провокують розвиток дорсопатії, є:

вікові дегенеративні зміни у хребті, зокрема остеохондроз;

травми опорно-рухового апарату;

грижі та протрузії міжхребцевих дисків;

наслідки запальних процесів та інфекційних захворювань;

гормональні збої та порушення обміну речовин, що призводять до зміни структури кісток і хрящів;

ревматичні захворювання, що уражують сполучну тканину;

недостатнє кровопостачання тканин хребетного стовпа, скелетної мускулатури, суглобів;

генетичні порушення, пов’язані зі структурою або рухливістю кісток і суглобів, наприклад, синдром гіпермобільності;

злоякісні та доброякісні пухлини в ділянці спини.

Додатковими факторами ризику вважають як малорухливий спосіб життя, так і підвищене навантаження на хребет, спричинене, зокрема, заняттями спортом, наявністю зайвої ваги, тривалим перебуванням у незручній позі (наприклад, під час праці на городі), підняттям важких предметів. Іноді каталізатором розвитку дорсопатії може стати прийом деяких ліків, переохолодження, сильний стрес.

СИМПТОМИ ТА ПРОЯВИ

Симптоми дорсопатії бувають різними та залежать від локалізації, причин і ступеня розвитку патологічного процесу. Але все ж таки найбільш характерна ознака — це больовий синдром в ділянці спини. Біль може бути різної інтенсивності: від слабкого до гострого та різкого. Зазвичай він виникає або посилюється при навантаженнях на хребет і вщухає у стані спокою. Больові відчуття можуть віддавати в голову, груди, ребра, кінцівки.

Супутніми симптомами при цьому бувають головний біль, запаморочення, відчуття «мурашок», порушення чутливості, слабкість м’язів, відчуття печіння в ділянці хребетного стовпа.

ЯК ДІАГНОСТУВАТИ І ЛІКУВАТИ

— Із болем у спині треба звернутися до невролога, травматолога чи хірурга, — радить Наталія Гомоненко. — Фахівець проведе огляд та опитування пацієнта, пальпацію, спеціальні тести, оцінку збереженої амплітуди рухів. Додатково призначають загальні аналізи сечі та крові, рентген, КТ або МРТ проблемного відділу хребта, іноді потрібна електронейроміографія (дослідження стану м’язів і периферичних нервів) та денситометрія (метод оцінки мінеральної щільності кісток).

Завдання лікаря — виявити першопричину виникнення болю в спині, але часом обстеження показують лише вікові зміни хребта, що не відповідають вираженості больового синдрому.

За відсутності серйозних патологій терапія консервативна й спрямована на усунення болю та запалення, активізацію кровообігу, нормалізацію живлення тканин. Для цього призначають протизапальні та знеболювальні засоби (насамперед місцевої дії — гелі та мазі), хондропротектори, міорелаксанти, вітаміни (особливо групи В), препарати для покращення кровообігу, трофіки тканин і роботи серцево-судинної системи. Додатково застосовують фізіопроцедури, лікувальну фізкультуру, масаж.

Щоб максимально розвантажити пошкоджений відділ хребта, іноді рекомендують носіння корсета, коміра чи ортеза.

Хірургічне лікування призначають лише у випадках, коли інші методи терапії не допомагають. Операції проводять при важких міжхребцевих грижах, сильному сколіозі, звуженні спинномозкового каналу.

ПРОФІЛАКТИКА

Профілактика дорсопатії та її загострень спрямована на виключення провокуючих факторів. Рекомендується уникати надмірних навантажень на спину, але вести активний спосіб життя та зміцнювати м’язовий корсет. Розвинені м’язи знімуть навантаження та допоможуть стабілізувати хребет.

Також показано плавання, тривалі піші прогулянки, прийом кальцію та вітаміну Д для зміцнення кісток.

Крім того, важливо носити зручне взуття й стежити за поставою, а також уникати травм спини, підняття важких предметів, стресів і переохолоджень.

Ірина КАДЧЕНКО.