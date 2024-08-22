Зрозуміло, що не завжди ветерани мають можливість особисто відвідувати сервісні центри державних установ, зокрема й ПФУ, аби подати відповідну заяву. Тому в Україні запровадили експериментальний проєкт для спрощення звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) для ветеранів війни, інформують у Мінсоцполітики.

За цим проєктом можна подавати одну спрощену заяву про взяття на облік і про надання пільг ветеранові через портал електронних послуг ПФУ.

Такою можливістю можуть скористатися учасники бойових дій та особи, котрі отримали інвалідність унаслідок війни, учасники війни. Не має значення, чи людина звільнилась зі служби, чи продовжує її, вона все одно має право на отримання пільг.

Заповнити заяву нескладно, оскільки дані збирають через електронну інформаційну взаємодію між державними реєстрами. Крім того, заяву на призначення пільг можуть подавати члени родини ветерана.

Для подання онлайн-заяви через вебпортал необхідно зробити такі кроки.

Заходимо на вебпортал Фонду (https://portal.pfu.gov.ua/) й авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо — «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

Ознайомлюємось з інформацією у вікні та натискаємо «Продовжити».

Обираємо опцію «Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом».

Для заповнення онлайн-форми, що з’явиться на екрані: зазначаємо особу, яка подає заяву, загальну інформацію про людину, яка претендує на пільги (паспортні та адресні дані), додаємо дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити, звертаючи увагу на підказки, які дає система.

Перед формуванням заяви та відправкою її до ПФУ — за допомогою опції «Додати файл» прикріпляємо скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу (за наявності).

Надаємо згоду на обробку персональних даних і натискаємо кнопку «Сформувати заяву».

Потім тиснемо «Підписати та відправити в ПФУ».

Про результат розгляду заяви про призначення пільги можна дізнатись у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

У Мінсоцполітики також нагадують, що оформити заяву на пільгу для сплати ЖКП можна й іншими способами: