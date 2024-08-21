Для приготування ароматного домашнього кетчупу бажано використовувати повністю стиглі або навіть перезрілі помідори. Набір спецій і прянощів можете змінювати на свій смак. Із вказаної кількості інгредієнтів виходить 900 мл домашнього кетчупу.

3 кг помідорів

350 г цибулі

5 великих зубчиків часнику

50 г цукру

18 г солі

1 столова ложка оцту (9%)

2 лаврові листки

10 горошин духмяного перцю

5 зонтиків гвоздики

1 паличка кориці

0,5 чайної ложки насіння гірчиці

0,5 чайної ложки коріандру

Томати довільно нарізати й викласти в товстостінну каструлю. Накрити кришкою, поставити на середній вогонь. Дати проваритися, помішуючи, 15 хв. — томати мають пустити сік. Подрібнити цибулю та часник будь-яким зручним способом (у м’ясорубці чи блендері). Додати до помідорів цибулево-часникову масу. Відразу ж закласти приправи: насіння гірчиці та коріандру, лавровий лист, духмяний перець, бутони гвоздики та паличку кориці. Перемішати та готувати на середньому вогні без кришки ще близько пів години. Не забувайте перемішувати овочі з приправами. За цей час томатна маса має уваритися, а овочі добре розваритися.

Далі вміст каструлі необхідно обов’язково протерти крізь сито. Таким чином ми видалимо шкірку та насіння помідорів, а також пряні добавки, які достатньо віддали свій аромат і більше не знадобляться.

Спочатку за допомогою ополоника викласти в сито рідку частину томатної основи — вона швидко стікає. Виходить рідкий томатний сік, який треба перелити назад у каструлю і поставити випарюватися приблизно на 30–40 хв. Його маса зменшиться удвічі.

А от овочеву масу доведеться добре протирати крізь сито — в результаті вийде доволі густе томатне пюре. Додати пюре до соку, випарювати разом ще 15 хв.

Коли томатна маса стане бажаної густоти, додати сіль і цукор. Тільки не кладіть усе відразу, регулюйте баланс солодкого та солоного на свій смак. Проварити кетчуп ще хвилин 5–7. Влити оцет.

Одразу ж розкласти у стерилізовані банки, закрити під ключ. Перевернути, укутати. Зберігати в темному прохолодному місці.