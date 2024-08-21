Для приготування ароматного домашнього кетчупу бажано використовувати повністю стиглі або навіть перезрілі помідори. Набір спецій і прянощів можете змінювати на свій смак. Із вказаної кількості інгредієнтів виходить 900 мл домашнього кетчупу.
- 3 кг помідорів
- 350 г цибулі
- 5 великих зубчиків часнику
- 50 г цукру
- 18 г солі
- 1 столова ложка оцту (9%)
- 2 лаврові листки
- 10 горошин духмяного перцю
- 5 зонтиків гвоздики
- 1 паличка кориці
- 0,5 чайної ложки насіння гірчиці
- 0,5 чайної ложки коріандру
Томати довільно нарізати й викласти в товстостінну каструлю. Накрити кришкою, поставити на середній вогонь. Дати проваритися, помішуючи, 15 хв. — томати мають пустити сік. Подрібнити цибулю та часник будь-яким зручним способом (у м’ясорубці чи блендері). Додати до помідорів цибулево-часникову масу. Відразу ж закласти приправи: насіння гірчиці та коріандру, лавровий лист, духмяний перець, бутони гвоздики та паличку кориці. Перемішати та готувати на середньому вогні без кришки ще близько пів години. Не забувайте перемішувати овочі з приправами. За цей час томатна маса має уваритися, а овочі добре розваритися.
Далі вміст каструлі необхідно обов’язково протерти крізь сито. Таким чином ми видалимо шкірку та насіння помідорів, а також пряні добавки, які достатньо віддали свій аромат і більше не знадобляться.
Спочатку за допомогою ополоника викласти в сито рідку частину томатної основи — вона швидко стікає. Виходить рідкий томатний сік, який треба перелити назад у каструлю і поставити випарюватися приблизно на 30–40 хв. Його маса зменшиться удвічі.
А от овочеву масу доведеться добре протирати крізь сито — в результаті вийде доволі густе томатне пюре. Додати пюре до соку, випарювати разом ще 15 хв.
Коли томатна маса стане бажаної густоти, додати сіль і цукор. Тільки не кладіть усе відразу, регулюйте баланс солодкого та солоного на свій смак. Проварити кетчуп ще хвилин 5–7. Влити оцет.
Одразу ж розкласти у стерилізовані банки, закрити під ключ. Перевернути, укутати. Зберігати в темному прохолодному місці.
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