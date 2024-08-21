Використовують для побілки переважно вапно. Це бюджетний «дідівський» засіб для захисту стін від грибка та плісняви. Білити потрібно щороку, оскільки таке покриття досить нестійке. Білять як гашеним, так і негашеним вапном.

Гашеним вапном

У відро засипають 2,5–3 кг гашеного вапна. Вливають 10 л води. Щоб посилити дезінфікуючу дію, додають 100 г мідного або 30 г залізного купоросу. Все ретельно розмішують і наносять на поверхні, не пропускаючи жодної шпарини. Досвідчені господарі радять ще й додати на 10 л суміші 100 г солі — щоб стіни менше бруднились, оскільки покриття стає більш твердим.

Негашеним

Працюють у два етапи. У процесі гашення вапна відбувається виділення тепла та їдкого пару, тому обов’язково потрібен захисний одяг із цупкого полотна. Ретельно захищають обличчя та руки. Працюють на відкритому повітрі. У відро засипають 3 кг негашеного вапна, подрібнивши грудочки. Вливають 10 л води. Накривають кришкою, притискають чимось важким і чекають 40 хв. Це роблять, аби гарячі бризки не розлітались врізнобіч і не спричинили опіки на шкірі. Коли реакція припиниться, розчин розмішують до однорідного стану. Для повного гашення залишають ще на добу. За бажанням теж додають купорос і сіль. Врахуйте, що в процесі гашення вапно додає в об’ємі, тож ємність має бути досить містка.

Як результат — матимете оновлений свіжий погріб рівного білого кольору, оброблений від грибка, плісняви, бактерій і мікроорганізмів.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.