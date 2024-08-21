Мені вже 72 роки, маю проблеми зі слухом. Чи можу отримати безоплатно слуховий апарат за Програмою медичних гарантій?

Катерина Іллівна.

Програма медичних гарантій не покриває вартість слухових апаратів. Однак пацієнти можуть безоплатно пройти аудіологічні дослідження (дослідження слуху) в медичних закладах із договором на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», роз’яснюють у НСЗУ. Зокрема, аудіометрію, тимпанометрію (імпедансометрію), отоакустичну емісію та слухові викликані потенціали.