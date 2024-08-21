За призначенням субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу я звернувся минулого місяця. У жовтні 2023 року вийшов на пенсію, до цього не працював і доходів не мав. Чи можуть мені призначити субсидію?

Олег Васильович.

Так, можуть призначити. Адже для осіб, котрі в періоді, за який враховували доходи, отримували не менше, ніж місяць, пенсію, встановлено виняток. Тобто якщо звернення за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива надійшло в липні 2024 року від пенсіонера, у якого відсутні доходи за І–ІІІ квартали 2023 року, а пенсію призначено з жовтня 2023 року — житлову субсидію може бути призначено, роз’яснюють у ПФУ.

А от за загальним правилом, якщо в осіб відсутні доходи, які враховують під час призначення житлової субсидії, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховують доходи для призначення житлової субсидії, та/або відсутня сплата ЄСВ у встановленому розмірі сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховують доходи для призначення житлової субсидії, то житлову субсидію не призначають.