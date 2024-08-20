Якщо любите фаршировані синенькі, раджу приготувати баклажани по-каталонськи. Це рецепт дуже смачної, корисної та красивої страви. Сир можна обрати будь-який, на ваш смак. Баклажани краще взяти більш опуклої форми, щоб «човники» вийшли глибокими і вмістили більше начинки.

На 2 порції:

1 баклажан

1 середня цибулина

2 крупні помідори

4 зубчики часнику

100 г твердого сиру

1 велике яйце

олія

3–4 гілочки петрушки

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Баклажан промийте, обсушіть. Розріжте на 2 половинки. На кожній зробіть ножем надрізи — так зручніше дістати м’якоть, не доходячи до стінок. Акуратно, за допомогою ложечки, дістаньте м’якоть. Цибулину та м’якоть баклажанів наріжте дрібними кубиками, обсмажте в олії до рум’яного кольору. Помідори наріжте кубиками та викладіть у миску для начинки (за бажанням можна зняти шкірку). Петрушку подрібніть, а часник пропустіть через прес. Додайте все до томатів. Викладіть до помідорів охолоджені баклажани з цибулею. Начинку посоліть і поперчіть за смаком, додайте яйце та добре перемішайте. Сир натріть на великій тертушці. Половину тертого сиру додайте до начинки та перемішайте. Наповніть підготовлені «човники». Форму з баклажанами накрийте фольгою. Поставте запікатися в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 45–50 хв. За 10 хв. до закінчення приготування зніміть фольгу, притрусіть баклажани сиром і запікайте до розплавлення сиру та зарум’янення. Подавайте теплими як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби.

Ірина ПЕТЧЕНКО. м. Харків.