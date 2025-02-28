Готуємо картоплю до посадки

Один із ключових етапів — посів розсади теплолюбних овочевих культур. У першій декаді місяця висівають томати, перці, баклажани, а також капусту для подальшого пересаджування у відкритий ґрунт. Ранні сорти капусти можна сіяти до кінця березня, тоді як середньостиглі та пізні — аж до середини квітня. Якість розсади значною мірою залежить від складу ґрунтової суміші. Найкраще використовувати пухкий, поживний субстрат, що містить городню землю, перегній, торф і розпушувачі, такі як вермикуліт або перліт.

Важливо дотримуватися правильних термінів посіву, орієнтуючись на рекомендації виробників насіння, кліматичні умови регіону та фази місячного календаря, якщо ви їх враховуєте. Окрім вирощування розсади, березень підходить для проведення перших польових робіт. Якщо зійшов сніг і ґрунт прогрівся, можна висівати холодостійкі культури у відкритий ґрунт. Петрушка, кріп, морква, шпинат, цибуля-чорнушка добре переносять весняні перепади температур і швидко проростають. Наприкінці місяця, коли встановлюється стабільніше тепло, висівають буряк для отримання ранньої продукції. Для захисту ніжних сходів грядки накривають агроволокном або плівкою.

Особливу увагу слід приділити редисці, ріпі та редьці, які при ранньому посіві менше страждають від шкідників, зокрема земляних блішок і капустяної мухи. Оптимально висівати ці культури наприкінці березня — на початку квітня. Також у цей період пікірують розсаду: молоду зелень пересаджують у просторіші ємності, що сприяє зміцненню кореневої системи та активному росту.

Ще один важливий напрям робіт — підготовка парників і теплиць. Конструкції оглядають, ремонтують і утеплюють, а також дезінфікують ґрунт, щоб зменшити ризик зараження рослин хворобами. У парниках висівають редиску, крес-салат, шпинат, руколу, листковий салат, які швидко дають урожай і забезпечують ранню вітамінну продукцію. Якщо теплиця має підігрів, у ній можна висівати ранні огірки та першу хвилю зелені.

Березень — оптимальний час для підготовки картоплі до посадки. За 3–4 тижні до висадки бульби пророщують, розкладаючи у світлому місці при температурі 15—18 градусів. Спочатку варто відібрати здоровий матеріал, видалити пошкоджені екземпляри, а потім підтримувати оптимальні умови для рівномірного проростання паростків.

Спочатку обрізуємо яблуні та груші

Настав час активних робіт у саду, коли потрібно підготувати дерева та кущі до нового сезону. Почати варто з генерального прибирання: прибрати залишки листя, сухі гілки та інше сміття, яке могло накопичитися за зиму.

Один із найважливіших етапів — обрізування плодових дерев і ягідних кущів. Це слід зробити до початку руху соку, коли мине загроза сильних морозів. Видаляють сухі, пошкоджені та загущені гілки, що заважають розвитку рослин. Спочатку обрізують яблуні та груші, потім кісточкові — абрикос, аличу, сливу, а персик — найпізніше. Місця зрізів обробляють садовим варом або антисептичною фарбою, щоб уникнути інфекцій.

Крім обрізування, у березні проводять профілактичну обробку саду від хвороб і шкідників. Найкращий час для цього — останній тиждень місяця, коли температура піднімається вище 5 градусів. Використовують препарати на основі міді або системні фунгіциди, щоб захистити дерева від грибкових інфекцій.

Ще один важливий етап — догляд за стовбурами. Якщо на корі з’явилися тріщини або пошкодження, їх необхідно акуратно зачистити до здорової тканини та замазати садовим варом. Це допоможе запобігти проникненню інфекцій та висиханню деревини. Також, якщо восени не була проведена побілка, її варто зробити на початку березня — це захистить стовбури від сонячних опіків і шкідників.

Не забувайте і про гризунів: розкладіть отруєні приманки в безпечних місцях, щоб уникнути пошкоджень кори. Крім того, варто подбати про птахів, які є природними помічниками в боротьбі зі шкідниками. Очистіть старі шпаківні або встановіть нові, щоб залучити пернатих друзів у свій сад.

Висіваємо насіння квітів на розсаду

Багаторічні квіткові культури, що зимували у відкритому ґрунті, потребують підживлення. Для цього використовують мінеральні добрива, які рівномірно розкидають на поверхні клумби. З талою водою вони поступово проникнуть у ґрунт і забезпечать рослини необхідними поживними речовинами. Як альтернативу можна застосовувати органічні добрива, такі як розчин коров’яку або пташиного посліду.

На початку березня варто висіяти на розсаду квіти з довгим вегетаційним періодом: ехінацею, вербену, іберіс, колеус, гвоздику трав’янку, левовий зів та однорічний флокс. Культури, схильні до чорної ніжки, висівають у простерилізований ґрунт і регулярно обробляють біофунгіцидами, щоб запобігти захворюванням.

Троянди та інші багаторічні квіти, які були вкриті на зиму, поступово привчають до відкритого повітря. У сонячні дні укриття частково знімають для провітрювання, а повністю відкривають, коли мине загроза сильних заморозків.

Не слід забувати і про цибулинні квіти. Якщо погода не дозволяла зняти укриття з лілій, гіацинтів і нарцисів у лютому, слід зробити це в березні. Головне, щоб нічні температури не опускалися нижче мінус 7 градусів, адже надмірне утеплення може призвести до випрівання цибулин.

Дбайливий догляд за квітником навесні допоможе вашим рослинам швидше відновитися після зими, рости здоровими та радувати пишним цвітінням протягом сезону.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.