Кремова текстура м’якоті банана в ніжному ванільному тісті.

4 зрілих банани

100 мл молока

5–6 столових ложок борошна

1 яйце

1 столова ложка цукру

дрібка ваніліну

чверть чайної ложки солі

0,5 чайної ложки гашеної соди

олія

У миску вбити яйце, влити молоко, всипати цукор, сіль, ваніль, трохи збити виделкою. Всипати 5–6 столових ложок борошна з невеликою гіркою, перемішати до однорідності. Наприкінці додати гашену (оцтом чи соком лимона) соду, швидко перемішати. Кляр виходить трохи рідкішим, ніж на оладки.

Банани нарізати шматочками завширшки 1,5 см. У сотейнику розігріти олію, її має бути достатньо, щоб покрила шматочки. Підготовлені банани занурити в кляр, щоб огорнув кожен шматочок. Беремо виделкою шматочки банану в клярі й занурюємо в гарячу олію. Смажити до золотавості з обох боків. Смажаться шматочки дуже швидко, близько 1 хв. Готові викладати на паперовий рушник.

За бажанням притрусити цукровою пудрою.