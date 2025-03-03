Підкажіть, що робити тим людям із інвалідністю, котрі мали проходити повторний огляд уже на початку цього року, але не встигнуть? Чи не позбавлять їх пенсійних виплат?

Лідія Василівна.

Як відомо, з 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. У зв’язку з цим усім людям з інвалідністю, які мали проходити повторний огляд після 1 січня, але не змогли зробити цього вчасно, строк інвалідності автоматично продовжено до моменту прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року, роз’яснюють у МОЗ.

Однак, зрозуміло, в осіб з інвалідністю під час взаємодії з державними органами (наприклад, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) може виникати необхідність надати документальне підтвердження факту автоматичного продовження строку інвалідності на період до 30 червня 2025 року.

Як це можна зробити найпростіше та найшвидше? Звісно, в електронній формі!

У пенсійному посвідченні зазначено термін його дії, що фактично є строком, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності.

Як отримати електронне пенсійне посвідчення

Якщо у вас паперове пенсійне посвідчення, ви можете сформувати його електронне відображення в застосунку «Дія».

Якщо маєте е-пенсійне посвідчення, воно також відображатиме актуальний термін дії.

Якщо ваше посвідчення оформлене у вигляді платіжної картки «Ощадбанку», воно діє до закінчення його терміну дії або до заміни на нове.

Як додати пенсійне посвідчення в «Дію»

Відкрити застосунок «Дія».

Прогорнути до карток документів.

Натиснути «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення».

Обрати «Додати посвідчення».

Після цього в застосунку відобразиться посвідчення з новим терміном дії.

Якщо посвідчення паперове і воно не відображається в «Дії»

Ви можете замінити його на е-пенсійне посвідчення, подавши заявку через вебпортал Пенсійного фонду України або звернувшись до сервісного центру ПФУ.

Після формування е-пенсійного посвідчення в ньому буде зазначено новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності.

У відомстві також нагадують, що електронне відображення пенсійного посвідчення має таку ж юридичну силу та строк дії, як і паперовий документ.