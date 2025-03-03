Ворожі ракетні атаки часто призводять до аварійних знеструмлень. У Мінцифри нагадують дієві поради, як у таких випадках бути на зв’язку та мати доступ до інтернету.

Скористайтеся нацроумінгом.

1. Відключіть автовибір мережі.

iOS

Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі — Прибрати автоматично — Вибрати іншого оператора.

Android

Налаштування — Під’єднання — Sim-карти та мобільні мережі — Оператори мережі — Вимкнути автоматичний вибір мережі — Вибрати оператора.

2. Знайдіть і виберіть іншу мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

4. Після підключення перевірте можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS.

Вимкніть автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах. Це допоможе не перевантажувати базові станції мобільних операторів.

Завантажте Мапу пунктів незламності в «Дії». Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити мобільний телефон, підключитися до інтернету, зателефонувати рідним.

Під’єднайтеся до інтернет-провайдерів, які використовують технології xPON.

Це допоможе мати інтернет до 72 годин під час блекаутів.

Перевірте, чи підключив ваш провайдер xPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.

Якщо провайдер підключив xPON, то купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU.