Гадаєте, зарано заговорили ми про насіння? Аж ніяк! Ще зовсім трохи, і настане час займатись розсадою. Тож насправді господарі вже активно купують насіння. Та як не загубитись у цьому світі яскравих пакетиків? Адже на фотографіях все виглядає так красиво, так спокусливо! Кому довіряти? Як не накупити зайвого? Замислитись дійсно є над чим. Отже, яких помилок ми припускаємось найчастіше, вибираючи насіння?

Економія. Це, звісно, річ хороша. Але ж скупий, як кажуть, платить двічі. Тож якщо обмежені в коштах, краще зупинити вибір на середніх цінах. За дуже низькою вартістю може стояти мала кількість насіння або погана якість.

Вибір по картинці. Виробники добре знають, що етикетка обов’язково має бути приваблива, і тоді в покупця рука мимоволі потягнеться за пакетиком. Однак зображення не передає ані справжніх розмірів плодів, ані смаку, ані інших характеристик. Тож перш ніж обрати той чи інший сорт, важливо дізнатись про нього якомога більше.

Купівля з рук. Це справжній кіт у мішку. До того ж нині ринок пропонує таку кількість готового насіння від виробників, що купувати з рук просто немає сенсу. Та й замовити його від будь-якого відомого виробника з хорошою репутацією сьогодні можна поштою. Дрібні маловідомі виробники, котрі вирощують насіння на власних ділянках, іноді вдаються до маркетингових ходів. Наприклад, дають оголошення у газеті, що пропонують усім охочим трохи насіння цікавого сорту безкоштовно, а навзаєм просять лише конверт. Звісно, люди охоче на це відгукуються. До насіння дарувальник ще й вкладає безкоштовний каталог із іншими видами своєї продукції, але вже пропонує придбати її за гроші. Таким чином він робить собі рекламу. Однак за цим може стояти як добропорядний продавець, так і не дуже, який пообіцяє неймовірні сорти, а продасть один звичайний або ж пересорт. Тому перед покупкою бажано пошукати інформацію про продавця. Заради справедливості варто сказати, що й магазини не завжди пропонують хороший товар. Адже сорти можуть бути хороші, а от зберігатись у неналежних умовах.

Вибір нерайонованих сортів і рослин. Кліматичні умови мають неабияке значення при вирощуванні городини. У північних регіонах, зокрема, не зможуть рости сорти, яким потрібно багато тепла й сонця. Погодьтесь, що кавуни на півночі Чернігівщини будуть зовсім іншими, ніж на Херсонщині.

Про запас. Деяке насіння, як-от гарбузових, бажано висівати, коли воно кілька років полежить. Але насіння більшості рослин все ж краще висівати свіжим, бо чим довше лежатиме, тим більше погіршуватиметься схожість.

Ігнорування написів на упаковці. Звертати увагу варто не лише на термін придатності, а й на кількість насіння, яке вказують як у грамах, так і в штуках. Буває, купиш пакетик, а дома виявиш, що в упаковці лише 5 насінин. Виробник про це чесно повідомляє, але ми вчасно не читаємо. Так само часто не звертаємо увагу на те, чи це сорт, чи гібрид. Гібриди випереджають сорти за багатьма показниками (вони врожайніші, витриваліші, смачніші, стійкіші до хвороб), але мають один недолік: насіння гібридів не можна висівати наступного року, бо воно не передає материнських ознак.

Захоплення цікавинками. Виростити щось цікаве хочеться усім, однак очікування часто не виправдовують сподівання. Тож слід обирати переважно перевірені сорти та рослини, а екзотиці відводити зовсім трішки місця, на пробу. Свого часу ми засадили город топінамбуром. Він нам не сподобався, а от вивести його з грядок потім було дуже проблематично, бо швидко розростається.

Перед тим, як вирушати за покупками, варто провести ревізію старих запасів насіння, аби не накупити зайвого.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.