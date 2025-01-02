Виходять ніжними, соковитими всередині, а зверху хрумка апетитна скоринка.

400 г рибного філе

2 середні картоплини

1 маленьке яйце

чверть чайної ложки солі

чорний мелений перець

панірувальні сухарі

Для приготування можна обрати хек, минтай, судак, лосось, товстолобик. Філе прокрутити через м’ясорубку з великими отворами. Картоплю відварити, воду повністю злити, потовкти на пюре (картопля має бути сухою), дати охолонути. У миску викласти філе, картоплю, яйце, посолити й поперчити за смаком. Ретельно перемішати. Вологими руками сформувати палички. Обкачати в сухарях. До сухарів можна додати трохи куркуми або паприки для красивого кольору.

Викласти рибні палички на трохи змащене олією деко. Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати 20 хв.