Виходять ніжними, соковитими всередині, а зверху хрумка апетитна скоринка.
- 400 г рибного філе
- 2 середні картоплини
- 1 маленьке яйце
- чверть чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- панірувальні сухарі
Для приготування можна обрати хек, минтай, судак, лосось, товстолобик. Філе прокрутити через м’ясорубку з великими отворами. Картоплю відварити, воду повністю злити, потовкти на пюре (картопля має бути сухою), дати охолонути. У миску викласти філе, картоплю, яйце, посолити й поперчити за смаком. Ретельно перемішати. Вологими руками сформувати палички. Обкачати в сухарях. До сухарів можна додати трохи куркуми або паприки для красивого кольору.
Викласти рибні палички на трохи змащене олією деко. Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати 20 хв.
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