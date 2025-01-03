Триває реформа системи соціального страхування, і в Мінсоцполітики заспокоюють українців, запевняючи, що вона жодним чином не звужує права людей, які вже мають інвалідність, а ветерани отримають суттєву підтримку.

У відомстві звертають увагу, що саме залишається без змін:

статус інвалідності;

усі групи інвалідності;

для всіх осіб, які мають інвалідність, а також потерпілих від нещасного випадку зберігаються всі виплати на весь період встановленої інвалідності або ступеня втрати працездатності потерпілим;

якщо інвалідність або ступінь втрати працездатності потерпілим встановлені безстроково, всі виплати зберігаються довічно, потреби проходити будь-яку переоцінку немає.

ЩОДО ЗМІН, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ РЕАЛІЗУВАТИ

Максимальний розмір щомісячної страхової виплати (у разі нещасного випадку на виробництві)

збільшиться до 5-ти мінімальних заробітних плат — 40 тис. грн (наразі максимальний розмір виплати —

32 тис. грн).

Лікарняний оплачуватимуть до 14 місяців, адже важкі травми чи захворювання можуть потребувати більшого часу для лікування та відновлення людини.

Для людей із частковою працездатністю знімають обмеження в три місяці у виплатах допомоги по безробіттю. Іноді пошук роботи, яка влаштовує людину, може потребувати більше часу. Планують збільшити час, протягом якого держава фінансово підтримуватиме людину.

Реформа змінює підхід до підтримки ветеранів, забезпечуючи їм допомогу на всіх етапах: під час лікування, після його завершення та в процесі пошуку роботи.

А ЯК Є ЗАРАЗ

Під час лікування: якщо військовослужбовець отримав поранення і звільнився під час лікування, він не отримує жодних виплат, якщо не працевлаштований.

Після лікування: людина після завершення лікарняного залишається без фінансової підтримки до оформлення іншого виду допомоги, що створює перерву в доходах.

ЯК ПЛАНУЮТЬ ЗРОБИТИ

1. Під час лікування. Військовослужбовці, які звільнилися через поранення, отримуватимуть лікарняний у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення (без бойових доплат) на весь період лікування.

2. Після його завершення. Відразу після закінчення лікарняного проводять оцінку обмежень у сфері зайнятості, яка дозволяє автоматично призначити новий вид фінансової допомоги без перерви у виплатах.

У разі повної втрати працездатності ветеран отримуватиме щомісячну виплату в розмірі 100 відсотків грошового забезпечення. Якщо ветеран може працювати, але його дохід зменшився, держава компенсуватиме різницю між попереднім і нинішнім доходом.

3. Пошук роботи. Ветерани, які шукають роботу разом зі Службою зайнятості, отримуватимуть не менше 50 відсотків грошового забезпечення на період пошуку.

Таким чином ветерану забезпечується безперервна підтримка: від лікування до повної адаптації, створюється механізм компенсації доходів для тих, хто частково або повністю втратив спроможність працювати. Ветерани, котрі шукають роботу, більше не залишаться без фінансової допомоги.