Основа для піци з цього тіста виходить хрусткою, з великими порами. Тісто можна зберігати в холодильнику та готувати піцу кілька днів, або ж заморозити на випадок, коли гості на порозі.

Тісто:

680 г борошна

14 г солі

9 г свіжих дріжджів

28 г цукру

480 мл води

2 столові ложки оливкової олії

Начинка:

сир моцарелла (або інший тертий сир)

салямі

жменя оливок

Соус:

500 г свіжих протертих томатів

чверть чайної ложки сушеного часнику (або 1 зубчик свіжого)

0,5 чайної ложки сушеного базиліку

0,5 чайної ложки солі (або за смаком)

дрібка цукру

У глибоку миску просіяти борошно. Зробити ямку, всипати цукор, сіль, влити теплу воду. Покришити дріжджі. Наприкінці влити оливкову олію. Все ретельно розмішати до однорідності. Накрити миску плівкою, залишити на 5–7 хв. Завдяки цьому тісто буде легко вимішувати. Вимісити тісто щонайменше 10 хв. — готове буде м’яким, але ще прилипатиме до рук. Стіл трохи змастити олією, викласти тісто, розтягнути в пласт і скласти конвертом. Потім сформувати тугеньку кульку. Розділити її на 4 частини (з кожного шматочка вийде піца діаметром 25 см). Кожен шматочок округлити. 4 невеликі харчові пакети трохи змастити всередині олією, викласти шматочки тіста. Покласти в холодильник. Там вони можуть лежати до 3-х днів. Випікати можна вже за 6 год. Також у такому вигляді тісто можна заморозити.

Через 6 год. дістати тісто, округлити. Викласти в миску, залишити зігрітися на 1,5 год.

Для соусу протерті томати (без насіння та шкірки) викласти в каструльку, поставити на вогонь, довести до кипіння, варити 20–25 хв., щоб загуснув. Додати часник, сіль, цукор і базилік. Залишити соус охолонути.

Стіл трохи змастити олією, тісто розтягнути на коло (діаметром 25 см). Зробити бортики. Деко змастити олією, перенести тісто, розрівняти. Змастити соусом (приблизно 2 столові ложки). Викласти шматочки сиру. Дуже смачно виходить, якщо комбінувати кілька видів сирів. Викласти шматочки салямі. Рівномірно розкласти половинки оливок.

Поставити піцу в розігріту до 250 градусів духовку. Випікати 6–7 хв. на найнижчому рівні духовки. Потім ще 5 хв. — на середньому рівні. Таким чином низ вийде хрустким і підсмаженим.