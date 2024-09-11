Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11391, який передбачає відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих чи зниклих на війні військових.

Неповнорідними називають братів і сестер, які мають спільного лише одного з батьків — матір або батька.

Раніше в законі про мобілізацію зазначалося, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані, чиї близькі родичі, такі як чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час бойових дій, нагадав нардеп Ярослав Железняк.

Однак під час наступних змін слова «(неповнорідний) брат/сестра» були вилучені. Після цього на сайті Президента з’явилася петиція з проханням внести зміни до законодавства, що й стало основою для цього законопроєкту.