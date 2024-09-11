Знак чесного Хреста, його образ супроводжує життя кожного християнина. Знаменуємося хрестовидно, згадуючи ім’я нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, і осіняємо своє чоло, живіт і плечі, просячи про благословення Господнє для наших думок, почуттів та дій.

Як знамено перемоги і свідчення віри, ставимо хрест на наших храмах, а над могилами спочилих — як символ нашого уповання та надії на воскресіння з мертвих і життя вічне. Коли приймаємо хрещення, отримуємо і носимо образ хреста як знак нашої приналежності до Церкви Божої. Благословляючи оселі та інші місця перебування, зображаємо хрест Господній на стінах. І прикликаємо силу животворчого чесного Хреста на допомогу собі та іншим, потребуючи захисту і підтримки в боротьбі з ворогами видимими і невидимими. Бо хрест Христовий… став знаменом і знаком перемоги, знаком найвищої жертовної любові Творця до людей…

…Супротивники наші обрали для себе знак «зет», схожий на блискавку, що нагадує християнам слова Христові: «Я бачив сатану, що, як блискавка, впав з неба» (Лк. 10:18). А ми для свого воїнства обрали знак, під яким боролися і перемагали наші звитяжні предки в часи княжі та козацькі — знак хреста… Ми просимо у Сина Божого, Який переміг диявола, захистити і зміцнити українське воїнство в боротьбі проти орди чужинців, які хочуть знищити наш народ, і уповаємо на милість Божу, наголошує Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Ольга ГОЙДЕНКО.