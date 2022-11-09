ДСП – не найміцніший матеріал, але чи не всі корпусні меблі виготовляють саме з нього. МДФ набагато стійкіший, але його використовують тільки у фасадах. Крихкість і схильність до сколів ДСП призводить до розповсюдженої проблеми – вириваються петлі.

Часто буває, що вони закріплені звичайними шурупами, які для ДСП не дуже підходять. І при вириванні в ДСП залишаються отвори, де ці шурупи вже немає за що зачепити. Та є дуже просте рішення – змінити кріплення на єврогвинти для ДСП. Вони мають більший діаметр і спеціально розроблені для цього матеріалу.

Якщо ж посадкові місця під петлі зовсім розкришилися і ніяке кріплення вже там не тримається, спробуйте такий спосіб. Треба змішати епоксидну смолу з тирсою ДСП (50х50) і зашпаклювати отриманим розчином пошкоджені ділянки. Після застигання смоли прикладіть петлю на її законне місце і просвердліть нові отвори під кріплення. Краще відразу закріпити петлю на євро гвинти для ДСП, щоб проблема не виникала знову.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.