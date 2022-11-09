Проблеми з щитоподібною залозою турбують багатьох. Але, бува, звичайне харчування може істотно вплинути на її стан. Для цього слід просто додати деякі продукти до свого раціону.

Морська капуста, наприклад, чудово справляється із захистом щитоподібної залози. Шпинат, волоські горіхи, чорниця, морепродукти теж не будуть зайвими.

Яблука їсти краще з насінням, оскільки в ньому містяться цілющі олії та залізо. Хурма теж дуже корисна – тут і йод, і залізо, і магній, і натрій, і вітаміни А, Р, С.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.