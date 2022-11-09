Бутерброд з оселедцем — одна з кулінарних принад Амстердама. Продають такий смаколик, в якому поєдналися хліб, оселедець із цибулею і маринований огірочок, у багатьох кіосках по місту. І, до речі, за ними майже завжди стоїть черга. Словом, надихаючись голландським фастфудом, пропонуємо й вам приготувати аналогічну страву вдома.
Для бутербродів:
- 4 хрусткі булочки
- 150 г філе слабосолоного оселедця
- 2 столові ложки винного оцту
- половина червоної цибулини
- 50 г домашнього майонезу
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
Для домашнього майонезу:
- 1 яйце
- 150 мл олії
- сік половини лимона
- 1 столова ложка гірчиці
Зробіть маринад для оселедця. У глибоку мисочку влийте по 2 ст.л. винного оцту та води. Перекладіть філе оселедця та залиште на 10—15 хв. Потім дістаньте, обсушіть паперовим рушником і поріжте на великі шматки. Червону цибулю поріжте півкільцями.
Зробіть домашній майонез. У ємність вбийте яйце, влийте половину соку лимона та додайте гірчицю. Інгредієнти починайте збивати блендером з насадкою «подрібнювач» та влийте цівкою олію. Відберіть 50 мл соусу в миску та змішайте з 1 чайною ложкою гірчиці в зернах. Залишки майонезу використовуйте для інших страв.
Булочки надріжте посередині, але не повністю. Кожну змастіть трохи майонезним соусом, викладіть шматочок оселедця та цибулю.
Рецепт з сайту klopotenko.com
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