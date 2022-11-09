Бутерброд з оселедцем — одна з кулінарних принад Амстердама. Продають такий смаколик, в якому поєдналися хліб, оселедець із цибулею і маринований огірочок, у багатьох кіосках по місту. І, до речі, за ними майже завжди стоїть черга. Словом, надихаючись голландським фастфудом, пропонуємо й вам приготувати аналогічну страву вдома.

Для бутербродів:

4 хрусткі булочки

150 г філе слабосолоного оселедця

2 столові ложки винного оцту

половина червоної цибулини

50 г домашнього майонезу

1 чайна ложка гірчиці в зернах

Для домашнього майонезу:

1 яйце

150 мл олії

сік половини лимона

1 столова ложка гірчиці

Зробіть маринад для оселедця. У глибоку мисочку влийте по 2 ст.л. винного оцту та води. Перекладіть філе оселедця та залиште на 10—15 хв. Потім дістаньте, обсушіть паперовим рушником і поріжте на великі шматки. Червону цибулю поріжте півкільцями.

Зробіть домашній майонез. У ємність вбийте яйце, влийте половину соку лимона та додайте гірчицю. Інгредієнти починайте збивати блендером з насадкою «подрібнювач» та влийте цівкою олію. Відберіть 50 мл соусу в миску та змішайте з 1 чайною ложкою гірчиці в зернах. Залишки майонезу використовуйте для інших страв.

Булочки надріжте посередині, але не повністю. Кожну змастіть трохи майонезним соусом, викладіть шматочок оселедця та цибулю.

Рецепт з сайту klopotenko.com