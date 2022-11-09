Продовольчу допомогу в Україні можуть отримати найбільш вразливі категорії громадян, зокрема внутрішньо переміщені особи, пенсіонери й ті, хто перебуває на обліку в територіальних центрах соцобслуговування, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах або ж у громадах.