Через періодичні відключення електроенергії мешканці негазифікованих будинків почали частіше користуватися портативними газовими плитками. Однак їх неправильна експлуатація може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.
ЩОБ УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ, ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ:
- купуйте сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника;
- важливо перевірити цілісність балончика, адже витікання газу можна виявити за допомогою мильного розчину;
- балони розраховані на роботу на відкритому повітрі: якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
НЕ МОЖНА:
- використовувати приміщення, де встановлені газові прилади, для сну та відпочинку;
- залишати без нагляду робочі газові прилади;
- користуватися ними у разі несправності та за відсутності тяги чи вентиляції;
- тримати їх поруч із високими температурами або на сонці;
- дозволяти користуватися дітям.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Якщо балон за низької температури заправити на вулиці наповну, а потім принести додому в тепле приміщення, він може вибухнути.
Якщо ви будете дотримуватись цих правил, то уникнете надзвичайних ситуацій. Щоб гарантовано убезпечити себе та свою сім’ю від пожежі, завжди майте напоготові вогнегасник.
Джерело: Мінреінтеграції.
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