Через періодичні відключення електроенергії мешканці негазифікованих будинків почали частіше користуватися портативними газовими плитками. Однак їх неправильна експлуатація може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

ЩОБ УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ, ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ:

купуйте сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника;

важливо перевірити цілісність балончика, адже витікання газу можна виявити за допомогою мильного розчину;

балони розраховані на роботу на відкритому повітрі: якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

НЕ МОЖНА: використовувати приміщення, де встановлені газові прилади, для сну та відпочинку;

залишати без нагляду робочі газові прилади;

користуватися ними у разі несправності та за відсутності тяги чи вентиляції;

тримати їх поруч із високими температурами або на сонці;

дозволяти користуватися дітям.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Якщо балон за низької температури заправити на вулиці наповну, а потім принести додому в тепле приміщення, він може вибухнути.

Якщо ви будете дотримуватись цих правил, то уникнете надзвичайних ситуацій. Щоб гарантовано убезпечити себе та свою сім’ю від пожежі, завжди майте напоготові вогнегасник.

Джерело: Мінреінтеграції.